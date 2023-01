اليابان تحذر من "أزمة قوية" تتربص بشرق آسيا

حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا -الذي تترأس بلاده مجموعة السبع هذا العام- من أن "شرق آسيا قد يكون أوكرانيا التالية".

وفي ختام جولته في دول مجموعة السبع قال كيشيدا إنه نبه قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا إلى أنه "يشعر بقوة أن أزمة أمنية قوية تهدد شرق آسيا".

وزار رئيس وزراء اليابان كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع خلال أسبوع واحد باستثناء ألمانيا بسبب مشكلة في الجدول الزمني، لكنه ينوي التوجه إلى برلين قريبا.

واختتم كيشيدا جولته بزيارة واشنطن، حيث اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على تقوية الحلف بين البلدين، مع الوضع في الاعتبار التوجهات الصينية الرامية إلى الهيمنة بشكل متزايد، حسب قوله.

وذكر بيان أميركي ياباني مشترك عقب قمة بين كيشيدا وبايدن أن تحالف البلدين سيبقى حجر زاوية لحفظ الأمن والسلام في المحيطين الهندي والهادي، وأعرب الطرفان عن معارضتهما أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة.

