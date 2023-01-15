تونس.. تعرّف على أبرز منعطفات الانتقال السياسي بعد الثورة

منعطفات كثيرة مرّ بها مسار الانتقال السياسي في تونس بعد الثورة، لكن السنوات الثلاث الأولى شهدت خطوات تأسيس النظام السياسي الجديد:

في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2011 عقب هروب زين العابدين بن علي، عُين رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة، وشَكَّل محمد الغنوشي حكومة انتقالية.

بعد شهر واحد، وفي أواخر فبراير/شباط 2011، تشكلت حكومة جديدة برئاسة الباجي قايد السبسي.

أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2011 أجريت أول انتخابات حرة في البلاد للمجلس التأسيسي المكلف بوضع الدستور، وانتهت بفوز حركة النهضة بـ89 مقعدا من أصل 217.

ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، انتخب المجلس التأسيسي المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد، وكُلف حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.

8 مارس/آذار 2013 كُلف علي العريّض بتشكيل حكومة جديدة بعد أزمة اغتيال السياسي شكري بلعيد.

27 يناير/كانون الثاني 2014 وقّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وثيقة أول دستور تونسي بعد الثورة.

دخلت البلاد بعد الدستور مرحلة الاستعداد للاستحقاق البرلماني، الذي سيرسُم ملامح مرحلة جديدة، حاولت فيها القوى المتصدرة للمشهد صياغة توافق سياسي لم يعمَّر طويلا.

26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 أسفرت أول انتخابات برلمانية بعد الثورة عن فوز حزب "نداء تونس" بـ86 مقعدا، متقدما على حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا.

22 ديسمبر/كانون الأول 2014 أُعلن فوز الباجي قايد السبسي على المنصف المرزوقي في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة تجاوزت 60%.

20 أغسطس/آب 2016 أعلن يوسف الشاهد تشكيلة حكومته التي ضمت شخصيات من نداء تونس والنهضة ورموزا نقابية ومستقلة.

6 مايو/أيار 2018 أجريت أول انتخابات بلدية منذ الثورة، وتصدرت فيها حركة النهضة بـ27%، يليها "نداء تونس" بـ22%.

24 سبتمبر/أيلول 2018 أعلن الرئيس السبسي انتهاء علاقة التوافق مع حركة النهضة إثر خلاف حول حكومة يوسف الشاهد.

أقل من عام فصَلَ بين إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي انتهاء حالة التوافق مع النهضة وبين رحيله شخصيا، حيث أُعلنت وفاته يوم 25 يوليو/تموز 2019.

10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تصدرت حركة النهضة الانتخابات التشريعية بـ52 مقعدا.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أُعلن فوز قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

بعد عام ونصف العام من رئاسته، وتحديدا يوم 25 يوليو/تموز 2021 أقال سعيّد الحكومة وجمّد عمل البرلمان.

22 سبتمبر/أيلول 2021 أصدر الرئيس سعيد مرسوما رئاسيا يعلق العمل بالدستور.

5 فبراير/شباط 2022 حل الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.

30 مارس/آذار 2022 أعلن الرئيس حل البرلمان بشكل نهائي.

25 يوليو/تموز 2022 أُجري استفتاء على دستور جديد وسط مقاطعة حزبية وشعبية.

17 ديسمبر/كانون الأول 2022 أجريت انتخابات برلمانية وفق الدستور الجديد، وأعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت 8.8%.