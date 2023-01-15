اليمن.. جماعة الحوثي تعلن استمرار النقاشات "الإيجابية" مع وفد عماني تمهيدا للسلام

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن وفد الوساطة العُماني غادر صنعاء اليوم الأحد، برفقة رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام، بعد زيارة استمرت عدة أيام.

وقال عبد السلام "استمرارا للجهود التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان، غادر الوفد الوطني (وفد الحوثيين) إلى مسقط (برفقة الوفد العماني) بعد إجراء نقاشات جادة وإيجابية (في صنعاء)"، وفقا لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح عبد السلام أن النقاشات مع الوفد العماني جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار، حسب وصفه.

وكتب مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني على تويتر قائلا "عودة الوفد العماني من صنعاء مع أخبار جيدة عن المشاورات بين السعودية والحوثيين بوساطة عمانية".

وتحدث الرحبي عن وجود تقارب بين الطرفين لإنهاء الحرب في اليمن.

استطيع القول ان الوساطة العمانية في طريقها للنجاح وهناك تفاهمات تمت في صنعاء وسيتم استكمال الجلسات المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد جماعة الحوثي في مسقط ومن المتوقع ان يعلن خارطة طريق لإنهاء الحرب في اليمن . — مختار الرحبي (@alrahbi5) January 15, 2023

وكان الوفد العُماني قد وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى صنعاء وعقد لقاءات مع قيادة جماعة الحوثيين بشأن جهود إنهاء الأزمة في اليمن.

وهذه الزيارة هي الثانية لوفد عماني إلى صنعاء خلال أقل من شهر، بعد زيارة مماثلة في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي تضمنت مباحثات وصفتها جماعة الحوثي آنذاك بأنها مثمرة.

وفي مطلع الشهر الحالي قال عبد السلام إن جماعته تعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة في اليمن، سواء بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم.

ورأى آنذاك أن حل الأزمة يجب أن تصرف بموجبه رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014، وأن يتضمن كذلك "فتح المطارات والموانئ والطرق، والإفراج عن كل الأسرى، ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهت في اليمن هدنة استمرت 6 أشهر، بينما تتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تمديدها.