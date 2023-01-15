أفغانستان.. مقتل نائبة سابقة بمنزلها في كابل برصاص مجهولين

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول حكومي، اليوم الأحد، أن مسلحين مجهولين اغتالوا النائبة البرلمانية السابقة مُرسل نبي زادة في منزلها شرقي العاصمة كابل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وبحسب الشرطة، فقد قتل المسلّحون بالرصاص النائبة السابقة مع أحد حرّاسها الليلة الماضية، كما أصيب أحد أشقائها بجروح في الهجوم.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنّ القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمحاولة "العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وكانت مُرسل نبي زاده، التي انتخبت نائبة بالبرلمان في ظل الحكومة السابقة، قد رفضت الفرار من أفغانستان عندما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021.

وانتُخبت مرسل (32 عاما) التي تتحدّر من ولاية ننغرهار (شرق)، نائبة عن كابل في عام 2018، وحصلت على شهادة بكالوريوس في التجارة والإدارة من جامعة خاصة في كابل.

وكانت مرسل ممثلة العاصمة في البرلمان الأفغاني خلال الدورة الـ17، كما كانت عضوا في لجنة الدفاع والأمن في الدورة 18 من البرلمان.