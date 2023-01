أستاذ سويدي يرفض قبول طالبة تركية في برنامج تدريب.. والذريعة "صادمة"

رفض أستاذ جامعي في السويد طلبا تقدمت به طالبة تركية لتلقي تدريب في الجامعة بدعوى أن بلادها تركيا "تعيق انضمام السويد" إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهي ذريعة وصفتها الطالبة بالصادمة.

وكانت فاطمة الزهراء، الطالبة التركية في قسم علم النفس بجامعة ابن خلدون بإسطنبول بالسنة الثالثة، حصلت على منحة برنامج تدريب داخلي في إحدى الجامعات بأوروبا صيف 2023، ضمن برنامج إراسموس (Erasmus) للاتحاد الأوروبي للتبادل التعليمي.

وقد ذكرت قناة "تي آر تي وورلد" التركية الناطقة بالإنجليزية أن الزهراء أرسلت، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بريدا إلكترونيا إلى الأستاذ بير كارلبرينغ في جامعة ستوكهولم، معربة فيه عن رغبتها في المشاركة بالمشروع البحثي الذي يرأسه كارلبرينغ.

ولاقى طلب الزهراء رفضا لدى الأستاذ السويدي، إلا أن صدمة الطالبة كانت أشد عندما علمت بأن سبب الرفض بحسب كارلبرينغ هو إعاقة تركيا لانضمام السويد لحلف الناتو.

