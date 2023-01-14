استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شابين فلسطينيين صباح اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال المراسل إن الشابين عز الدين حمامرة (24 عاما) وأمجد خليلية (23 عاما) استشهدا إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارة كانا داخلها قرب قرية جبع جنوب جنين.

وذكر ناشطون أن الشابين استشهدا خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية.

كما استشهد الشاب يزن الجعبري (19 عاما) من بلدة اليامون متأثرا بجراح أصيب بها في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر دان غرب جنين مطلع العام الجاري.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيدا، بينهم 3 أطفال.

وكان آلاف الفلسطينيين شيعوا أمس الجمعة جثماني الشهيدين حبيب كميل وعبد الهادي نزال اللذين قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الخميس في بلدة قباطية جنوب جنين.

وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

اعتداءات المستوطنين

على صعيد آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح أمس الجمعة نتيجة اعتداء مجموعة من المستوطنين على شبان فلسطينيين ومتضامنين أجانب قرب بلدة العوجا شمال أريحا، وأظهر مقطع فيديو قيام المستوطنين بقطع الطريق ومحاصرتهم والاعتداء عليهم بالعصي وسبهم.

وفي قطاع غزة، نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الجمعة وقفة تضامنية في مدينة خان يونس نصرة للمسجد الأقصى ودعما للمقاومة الشعبية في مدن الضفة الغربية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

كما رددوا شعارات لدعم المقاومة في نابلس وجنين وكافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.