الناتو سينشرها لمراقبة روسيا.. ما خصائص طائرات أواكس؟

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه سيعيد نشر أنظمة طائرات الإنذار المبكر (أواكس) من ألمانيا إلى رومانيا؛ بهدف "مراقبة النشاط العسكري الروسي"، مشيرا -في بيان- إلى أن من المقرر وصول الطائرات في 17 من الشهر الجاري لتعزيز وجود التحالف في المنطقة.

ولم يحدد الحلف عدد طائرات "أواكس" التي سيتم إرسالها إلى رومانيا، لكن من المعروف أنه يمتلك أسطولا من 14 طائرة. علما بأن سعر الطائرة الواحدة يصل إلى نحو 70 مليون يورو.

وأوضح الناتو أن طائرات أواكس ستتمركز في قاعدة قرب العاصمة الرومانية بوخارست، على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تبقى هناك عدة أسابيع.

فما خصائص هذه الطائرات وإمكاناتها؟ التقرير المرفق من الجزيرة يجيب عن هذا السؤال.