العواصف تهدد كاليفورنيا بفيضانات "كارثية" وتخلف ضحايا جنوبي أميركا

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة تواجه خطر التعرض لفياضانات كارثية، في وقت خلفت عاصفة أخرى ضحايا وخسائر مادية في ولايتي ألاباما وجورجيا جنوبي البلاد.

وقالت الأرصاد الجوية الأميركية -أمس الجمعة- إن وسط كاليفورنيا معرض لفيضانات كبيرة نهاية الأسبوع الجاري الذي يوافق السبت والأحد، في وقت تضرب الولاية عاصفة هي الثامنة على التوالي مصحوبة برياح قوية.

كما حذرت من أن "وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية" وقالت الأرصاد الجوية إن مدينة ساليناس -البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة- معرضة بكاملها لخطر الفيضانات، وإن معظم مناطق كاستروفيل قد تغرق، مشيرة إلى أن المياه قد تغمر أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

كما أشارت الأرصاد الجوية الأميركية إلى أن شبه جزيرة مونتيري قد تعزل عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج.

وقد حث حاكم كاليفورنيا غافين نيسوم، ومسؤولون آخرون محليون وفدراليون، سكان الولاية على البقاء في حالة تأهب تحسبا للمزيد من الفيضانات والأضرار.

وقالت مسؤولة بمكتب نيسوم إن المياه غمرت منازل وتسببت في انزلاق التربة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص أمس الجمعة.

