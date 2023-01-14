الرئيس الأميركي يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن اليابان بكل القدرات حتى النووية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان باستخدام كل قدراتها، بما فيها النووية. وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يزور الولايات المتحدة لأول مرة منذ توليه السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وذكر بيان أميركي ياباني مشترك عقب قمة بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض الجمعة أن تحالف البلدين سيبقى حجر زاوية لحفظ الأمن والسلام في المحيطين الهندي والهادي.

وجاء في البيان أيضا أن بايدن وكيشيدا أكدا التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وفقا لقرارات مجلس الأمن، ورفضهما تغيير الوضع القائم بالقوة أو بالإكراه في أي مكان في العالم، كما التزما بمواصلة فرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني إن واشنطن وطوكيو تواجهان حاليا بيئة صعبة ومعقدة، مشيرا خلال لقائه بايدن إلى أن الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي التي وضعتها بلاده تهدف إلى ضمان السلام والازدهار في المنطقة.





تعزيز التحالفات

وتأتي زيارة كيشيدا للولايات المتحدة ضمن جولة يقوم بها في دول مجموعة السبع التي تترأسها اليابان خلال العام الحالي 2023، وتضم المجموعة أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.

وتقول وكالة رويترز إن جولة رئيس الوزراء الياباني استهدفت تعزيز التحالفات طويلة الأمد، وسط تزايد المخاوف في اليابان من زيادة التهديدات الأمنية الإقليمية من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وكشفت اليابان الشهر الماضي عن أكبر تعزيزات عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، في تحول تاريخي عن النهج السلمي الذي اتبعته 7 عقود، وهي خطوة أذكتها مخاوف من التحركات الصينية في المنطقة، وفقا لرويترز.

وستزيد الإصلاحات العسكرية في اليابان الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستشتري اليابان بموجبها صواريخ يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر.