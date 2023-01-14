في ذكرى الثورة التونسية.. متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس سعيد واتحاد الشغل يلوح بمعركة وطنية

في ذكرى الثورة التونسية، خرجت -اليوم السبت- مظاهرات تندد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، في حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إلى الاستعداد لما سماها "معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس".

فقد نظمت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد ما تسميه تفرد الرئيس سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء، وذلك في ظل انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد.

وفي تحد لقرار السلطات التي حددت مسالك معينة للمسيرات، احتشد أنصار جبهة الخلاص الوطني -وهي أكبر تجمع للمعارضة- في شارع الحبيب بورقيبة، يتقدمهم رئيس الجبهة نجيب الشابي وسياسيون بينهم أعضاء في البرلمان المنحل.

ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بالانقلاب ورحيل الرئيس سعيد، معبرين عن رفضهم المساس بالحريات.

وقبيل وصول المظاهرة لشارع بورقيبة، قال الشابي إن أنصار الجبهة -التي تضم أحزابا من أبرزها حركة النهضة- خرجوا للتظاهر من أجل استعادة الثورة والديمقراطية.

وأضاف أن تضحياتهم لن تذهب سدى وأنهم مستعدون لتحمل النتائج، معتبرا أن خلاص تونس سيتحقق برحيل قيس سعيد.

كما قال زعيم جبهة الخلاص المعارضة إن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية الغلاء وارتفاع الأسعار.

وقبل بدء المظاهرة، اتهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ما وصفها بسلطة الانقلاب بالتعطيل الممنهج لتنقُّل المتظاهرين من عدة مناطق مثل جربة وقابس (جنوب) والمهدية (شرق) إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات بشارع بورقيبة.

وقال بن مبارك -في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك- إن الأمن هدد أصحاب وسائل النقل وأجبرهم على إلغاء الرحلات.

حضور أمني مكثف

وفي السياق، أفادت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي بوجود انتشار أمني مكثف في شارع بورقيبة، تحسبا للمظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية مختلفة.

وقالت المراسلة إن 5 أحزاب معارضة تصف نفسها بالديمقراطية الاجتماعية قررت التظاهر بشكل منفصل أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة.

وأضافت أن هذه الأحزاب أعلنت أنها ستتظاهر رفضا لسياسات قيس سعيد وإصرارا على إحياء ذكرى الثورة.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الأمن التونسية بمحيط وزارة الداخلية تمنع المتظاهرين من التقدم في شارع الحبيب بورقيبة.

وفي السياق، عبرت "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية" في تونس عن رفضها التضييق على الاحتجاجات، ودعت للنزول للشارع رغم ما وصفته بترهيب السلطة.

كما دعا حزب العمال للخروج إلى الشوارع والتصدي لما وصفها بتوجهات سعيد المعادية للثورة، وقال زعيم الحزب حمة الهمامي إن "دكتاتورية قيس سعيد ستسقط مثلما سقطت ديكتاتورية بن علي".

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بلاغ لها موافقتها على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم مظاهرات سلمية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفق مسالك ومواقيت محددة.

وعشية المظاهرات، تجول الرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وهاجم معارضيه، قائلا إنه "لا مكان للخونة والعملاء" في البلاد، وإن من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها، وفق تعبيره.

كما صرح سعيد -خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي- بأن بلاده في حالة حرب مع الفساد ومع من وصفهم بالخونة والعملاء، داعيا إلى إعادة الأموال المنهوبة للشعب ومحاسبة كل من أذنب في حق التونسيين، حسب قوله.

معركة وطنية

في هذه الأثناء، دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى الاستعداد لما سماها "معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس"، معلنا عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في قادم الأيام من أجل مطالب اجتماعية.

وفي ندوة تحت شعار "النقابيون متجندون لإنقاذ تونس"، قال الطبوبي إن اتحاد الشغل يدافع عن الحريات ويناهض القمع، وإن من حق الجميع التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما سماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لا بد من خيار ثالث.

وأضاف أن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية تقول للحاكم لا للعبث بالبلاد، حسب تعبيره.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي، شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين.