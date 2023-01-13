وزير العدل وصف تصريحاتها بأنها تحريض على الشغب.. رئيسة المحكمة العليا بإسرائيل تهاجم مشروع تعديل النظام القضائي

هاجمت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية إيستر حايوت أمس الخميس مشروعا قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، واصفة إياه بأنه "هجوم جامح" على القضاء وتقويض للديمقراطية، ووزير العدل يصف تصريحاتها بأنها تحريض على الشغب.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، تظاهر نحو 400 من المحامين الإسرائيليين أمام محكمة تل أبيب احتجاجا على المشروع الحكومي المثير للجدل لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنه يهدد الديمقراطية، وهتفوا بشعارات مثل "عار" و"لن نسمح بأن يحدث ذلك".

وقالت حايوت إن "المشروع الجديد لوزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". وأضافت "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه".

وأصدرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية هذا التحذير الصارخ في رد فعل على خطة قدمها وزير العدل الجديد ياريف ليفين ويدعمها نتنياهو، تسعى للحد من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، مع إعطاء أهمية أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.

وردا منه على هذه التصريحات، اعتبر وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية بنهاية العام الماضي أن حايوت تسعى إلى "التحريض على الشغب"، ووصف انتقاداتها بأنها "دعوة لإشعال النار في الشوارع".

وقال في حديث متلفز "الإصلاح الذي قدمتُه سيجعل إسرائيل ديمقراطية غربية فاعلة مرة أخرى، وسيضمن نظاما قضائيا متنوعا يعكس الأمة بكاملها"، وقال إنه "منخرط في حوار مع جميع الأفرقاء (…) للتوصل إلى النتائج الفضلى والأكثر توازنا".

وتضمن مشروع تعديل النظام القضائي اعتماد "بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بأغلبية بسيطة بتجاوز قرارات المحكمة العليا، كما يسعى إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وأصدرت المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا تحذيرها الخاص من التعديلات المزمعة. وقالت، حسب بيان لوزارة العدل، إن "التشريع المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، سيؤدي إلى خلل منظومة الضوابط والتوازنات".

في حين وصفت المحامية أورنا شير مقترحات ليفين بـ"الخطيرة" وبأنّها تهدد الديمقراطية، وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسيا، المحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون".

والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.

وفي رسالة مفتوحة نشرت أمس الخميس، عبّر جمع من المدّعين العامّين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين.

وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها، ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون".

وفي إسرائيل يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ومن ثم فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

وتشكّلت في 29 ديسمبر/كانون الأول المنصرم حكومة برئاسة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء، علما بأنه يُحاكم بتهم فساد ينفيها.