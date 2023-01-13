لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية.. حلف الناتو ينقل طائرات استطلاع إلى رومانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) اليوم الجمعة، أنه سينقل عددا من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى أوكرانيا.

وقال الحلف -في بيان- إن الطائرات ستصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست الثلاثاء المقبل، وذلك لتعزيز وجود الناتو "ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية".

During the following weeks @NATO AWACS will be deployed to #Romania, reinforcing our Alliance’s deterrence & defence on the #EasternFlank. #Romania is ready to host these key early warning capabilities of #NATO. More👉 https://t.co/yYgL4Jr7l5 pic.twitter.com/GKvmvKtIt8 — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) January 13, 2023

وأوضح الناتو أن طائرات الإنذار المبكر والتحكم "أواكس" (AWACS) ستتمركز في قاعدة قرب بوخارست، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تبقى هناك عدة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو أوانا لونغيسكو، "بينما تستمر الحرب الروسية غير المشروعة في أوكرانيا في تهديد السلم والأمن في أوروبا فإن حلف الناتو سوف يحمي كل شبر من أراضي الدول الحليفة ويدافع عنها".

#NATO is deploying Airborne Warning and Control System (AWACS) surveillance planes ✈️👁️ to #Romania 🇷🇴 The aircraft will support the Alliance’s reinforced presence in the region & monitor Russian military activity

ℹ️: https://t.co/DJ9ftBfrlX pic.twitter.com/LuQxlr8zPq — Oana Lungescu (@NATOpress) January 13, 2023

كما أشارت إلى أن الطائرات يمكنها أن تقوم بالرصد على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها من الإمكانيات الرئيسية في الردع لدى الناتو وتمركزه الدفاعي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو وقعا الأربعاء الماضي تعهدا بتعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.