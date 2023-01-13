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لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية.. حلف الناتو ينقل طائرات استطلاع إلى رومانيا

حلف شمال الأطلسي (ناتو) سينقل طائرات أواكس للمراقبة من ألمانيا إلى رومانيا (رويترز-أرشيف)
13/1/2023

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) اليوم الجمعة، أنه سينقل عددا من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى أوكرانيا.

وقال الحلف -في بيان- إن الطائرات ستصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست الثلاثاء المقبل، وذلك لتعزيز وجود الناتو "ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية".

وأوضح الناتو أن طائرات الإنذار المبكر والتحكم "أواكس" (AWACS) ستتمركز في قاعدة قرب بوخارست، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تبقى هناك عدة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم حلف الناتو أوانا لونغيسكو، "بينما تستمر الحرب الروسية غير المشروعة في أوكرانيا في تهديد السلم والأمن في أوروبا فإن حلف الناتو سوف يحمي كل شبر من أراضي الدول الحليفة ويدافع عنها".

كما أشارت إلى أن الطائرات يمكنها أن تقوم بالرصد على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها من الإمكانيات الرئيسية في الردع لدى الناتو وتمركزه الدفاعي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو وقعا الأربعاء الماضي تعهدا بتعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

المصدر : الجزيرة + الألمانية