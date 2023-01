لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية.. حلف الناتو ينقل طائرات استطلاع إلى رومانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) اليوم الجمعة، أنه سينقل عددا من طائرات الاستطلاع المتمركزة في ألمانيا إلى رومانيا، حيث ستكون أقرب إلى أوكرانيا.

وقال الحلف -في بيان- إن الطائرات ستصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست الثلاثاء المقبل، وذلك لتعزيز وجود الناتو "ومراقبة الأنشطة العسكرية الروسية".

During the following weeks @NATO AWACS will be deployed to #Romania, reinforcing our Alliance’s deterrence & defence on the #EasternFlank. #Romania is ready to host these key early warning capabilities of #NATO.

— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) January 13, 2023