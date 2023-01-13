لبحث "تهديدات الحكومة الإسرائيلية الجديدة".. عبد اللهيان يلتقي نصر الله في بيروت

التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث معه "تهديدات" الحكومة الإسرائيلية الجديدة للمنطقة.

وذكر حزب الله في بيان أن نصر الله التقى عبد اللهيان والوفد المرافق، في العاصمة بيروت، واستعرضا آخر التطورات والأوضاع السياسية في البلاد وفلسطين ‏والمنطقة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا "التهديدات" الناشئة عن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، كذلك "استعداد محور المقاومة لمواجهة المستجدات والأحداث ‏الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، التقى عبد اللهيان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، واجتمع أيضا برئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله غربي العاصمة.

وخلال الزيارة، التقى الوزير الإيراني بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيروت، وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للحركة.

وأضاف الموقع أن الوزير الإيراني أكد "استمرار الدعم للقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال النخالة -خلال اللقاء- إن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني.

وأمس، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.