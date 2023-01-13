وزير خارجية إيران: سعداء بالتقارب بين تركيا وسوريا وهناك اتفاق مع السعودية على استمرار الحوار وصولا للتطبيع

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة إن طهران سعيدة لرؤية التقارب بين حليفتها سوريا مع تركيا، كما قال إن هناك اتفاقا مع السعودية على استمرار الحوار بما يؤدي إلى تطبيق العلاقات.

وقال أمير عبد اللهيان خلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت "نحن سعداء بالحوار الجاري بين سوريا وتركيا، ونعتقد أنه سينعكس إيجابيا على البلدين".

ومن المعروف أن تركيا دعمت المعارضة السياسية والمسلحة لدمشق على مدى العقد الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري أنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار عملية سلام جديدة، وذلك بعد أن اجتمع وزيرا دفاع البلدين في موسكو قبل ذلك بأيام.

وقال أردوغان -خلال كلمة بأنقرة- إن الخطوة المقبلة من المقرر أن تكون عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل.

التطبيع مع السعودية

على صعيد آخر، أعرب عبد اللهيان عن رغبة بلده في التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وقال إن هناك اتفاقا مع السعودية على استمرار الحوار بما يؤدي إلى تطبيع العلاقات بينهما.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي إن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات بينهما، ويمكنهما عقد جولة جديدة في بغداد.

وتابع "سياستنا واضحة بشأن الحوار مع السعودية، ولحسن الحظ فإن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة الحوار، وفي ظل الأجواء الحالية يمكن عقد جولة جديدة في بغداد".

وكان عبد اللهيان قد التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في منطقة البحر الميت بالأردن يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال بعد ذلك في تغريدة على تويتر إن وزير الخارجية السعودي أكد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إيران.

يذكر أن السعودية وإيران عقدتا سابقا 5 جولات تفاوضية بوساطة من العراق. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الطرفين قد يعقدان جولة سادسة.