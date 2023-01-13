بتهمة الاحتيال الضريبي.. محكمة أميركية تغرم منظمة ترامب 1.6 مليون دولار

قضت محكمة أميركية، اليوم الجمعة، بتغريم "منظمة ترامب" -المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب- 1.6 مليون دولار، لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.

وقال ألفين براغ المدعي العام لمانهاتن -في بيان- إن هذه الإدانة وهذا الحكم يذكّران المؤسسات والمديرين "أن ليس بإمكانهم الاحتيال على مصلحة الضرائب والإفلات من العقاب".

ووقع القاضي خوان ميرتشان بمحكمة مانهاتن العقوبة، بعدما وجدت هيئة المحلفين -الشهر الماضي- شركتين تابعتين لمنظمة ترامب مذنبتين في 17 تهمة جنائية.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق، وظهر بها تقلبات كبيرة في مستويات دخله والضرائب المترتبة عليه منذ عام 2015 حتى عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الملياردير الأميركي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفى مرارا ارتكاب مخالفات مالية، كما أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه جميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، مما أثار عديدا من الأسئلة بشأن مضمونها.