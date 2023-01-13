مع إعلان حالة الطوارئ فيها.. 6 قتلى في عواصف شديدة بولاية ألاباما الأميركية

لقي 6 أشخاص مصرعهم أمس الخميس في زوبعة وعواصف قوية في وسط ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، كما صرح مسؤولون في عمليات الإنقاذ، وذلك مع إعلان حالة الطوارئ في 6 مقاطعات في الولاية.

وتوجهت العواصف شرقا لتضرب ولاية جورجيا المجاورة حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار مساء الخميس.

وأكدت متحدثة باسم رئيس بلدية مقاطعة أوتوغا أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في العواصف لكنها قالت إنها ليست لديها تفاصيل أخرى.

كما كتبت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي، في تغريدة على تويتر، أنها حزينة لأنها علمت "أن 6 من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف".

وأعلنت آيفي أمس الخميس حالة الطوارئ في 6 مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوغا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.

وقال باستر باربر الطبيب الشرعي لمقاطعة أوتوغا إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء الحطام المتطاير الناجم عن الإعصار.

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمرت أسطح مبان وتسببت بـ"أضرار كبيرة"، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق وعن خطوط الكهرباء التي سقطت.

وأضافت البلدية على صفحتها بفيسبوك "ستُرسل طواقم المدينة في أسرع وقت ممكن للتنظيف".

ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف من دون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.

وألغت السلطات أو أجّلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوغلاس الدولي.

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها، وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني سجلت 36 زوبعة في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، وأسفرت عن مقتل شخصين.