ذروة كورونا في الصين قد تستمر 3 أشهر والفيروس يسجل إصابات ووفيات عالية في دول عدة

توقع عالم أوبئة بارز في الصين أن تستمر ذروة موجة كورونا (كوفيد-19) في البلاد من شهرين إلى 3 أشهر، وأن يتفجر الوضع قريبا في المناطق الريفية الشاسعة. في الأثناء، سُجّلت عشرات آلاف الإصابات ومئات الوفيات بكورونا في دول أوروبية عدة وفي كوريا الجنوبية.

وتوقع عالم الأوبئة الصيني تسنغ جوانغ أن يزيد انتشار العدوى في المناطق الريفية حيث تكون الموارد الطبية شحيحة نسبيا ومع عودة مئات الملايين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتبدأ العطلة رسميا من 21 يناير/كانون الثاني، وكانت توصف قبل الجائحة بأنها أكبر حركة للتنقلات السنوية في العالم.

وتخلّت الصين على نحو مفاجئ في الشهر الماضي عن نظام صارم شمل إجراءات إغلاق جماعي أذكت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء البلاد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وأعادت فتح حدودها أخيرا يوم الأحد الماضي.

لكن الرفع المفاجئ للقيود سمح للفيروس بمهاجمة السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويعيش أكثر من ثلثهم في مناطق تجاوزت فيها الإصابات ذروتها بالفعل، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وحذر كبير علماء الأوبئة السابق في "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها" من أن الأسوأ لم ينته بعد، وفقا لتقرير نشره موقع "سايشين" المحلي أمس الخميس.

ونقل الموقع عن تسنغ قوله "كانت الأولوية هي التركيز على المدن الكبيرة، حان الوقت للتركيز على المناطق الريفية"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من سكان الريف، حيث المرافق الطبية أضعف نسبيا، لا يحظون بالاهتمام اللازم بما في ذلك كبار السن والمرضى والمعاقون.

أما السلطات فقالت إنها تبذل جهودا لتحسين إمدادات الأدوية المضادة للفيروسات في جميع أنحاء البلاد، حيث من المتوقع توفير علاج مولنوبيرافير المضاد لكوفيد الذي تنتجه شركة "ميرك آند كو" في الصين بدءا من اليوم الجمعة.





آلاف الإصابات والوفيات

على صعيد آخر، لا يزال فيروس كورونا يسجل انتشارا واسعا في عدة دول في العالم، كما تسبب بعشرات الوفيات.

ففي فرنسا سُجلت 7178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و640 ألفا و595، والوفيات إلى 164 ألفا و287.

أما النمسا فسجلت 3164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وتزداد بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و734 ألفا و324، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و536.

ألمانيا، من جهتها، سجلت 19 ألفا و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37 مليونا و581 ألفا و570 إصابة، والوفيات إلى 163 ألفا و425 حالة.

وشهدت كوريا الجنوبية تسجيل 39 ألفا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك 137 حالة من الخارج.

ويبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 29 مليونا و737 ألفا و769 حالة، وترتفع الوفيات لتصل إلى 32 ألفا و867 حالة، حسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتمثل الحصيلة الجديدة أدنى مستوى لأي يوم جمعة منذ 11 أسبوعا، عندما سجلت البلاد 35 ألفا و913 حالة جديدة في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.