السفير الأميركي لدى السودان يدعو معارضين إلى الانضمام للاتفاق الإطاري

دعا السفير الأميركي لدى السودان جون غودفري، اليوم الجمعة، الفصائل السياسية التي لم تشارك في التوقيع على ما عُرف بـ "الاتفاق الإطاري" إلى الانضمام إليه، سعيا لإعادة السلطة الانتقالية لمسارها في البلاد.

وقال غودفري -الذي تولى العام الماضي منصب أول سفير لواشنطن بالخرطوم منذ ما يقرب من 25 عاما- إنه ما زال أمام غير المشاركين في الاتفاق فرصة الانضمام للعملية السياسية.

We urge all parties to engage in good faith dialogue and to ensure that women, youth, and representatives from all over Sudan participate in shaping their country's future.The door remains open for non-signatories to the framework agreement participate in the process.(2/2)

— John Godfrey (@USAMBSudan) January 13, 2023