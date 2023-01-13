الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة إسرائيلية اخترقت أجواءه

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأضاف الجيش -في بيان- أن "طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي" اخترقت الأجواء اللبنانية في "خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان".

وأشار البيان إلى أن الطائرة "حلقت فوق دورية" تابعة للجيش اللبناني، فقام عناصر بإطلاق النار تجاهها.

بتاريخ ١٣/ ١/ ٢٠٢٣، وأثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/J5xyEAS0Rv — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 13, 2023

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية وأخرى استطلاعية للجيش الإسرائيلي خرقت أجواء البلاد.

وكانت بيروت وتل أبيب قد وقعتا، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

ويتهم لبنان إسرائيل منذ سنوات بانتهاك مجاله الجوي بمسيرات وطائرات نفاثة تنفذ أنشطة استطلاعية، كما تقدمت بيروت بهذا الخصوص على مر السنين بشكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد تل أبيب.