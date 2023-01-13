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إيلون ماسك: مصر القديمة مذهلة.. ومحمد هنيدي يدعوه لزيارة البلاد ويعده بأن يكون مرشده

نشطاء طالبوا مسؤولي السياحة بمصر بأن ينتهزوا فرصة تغريدة ماسك في الترويج للسياحة ودعوته رسميا (الفرنسية)
13/1/2023

فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصريين بتغريدة عبر خلالها عن انبهاره الشديد بحضارتهم القديمة، مع نشره مقطع فيديو لسرداب داخل معبد دندرة بمحافظة قنا بمنطقة الصعيد (جنوب).

مقطع فيديو -الذي تجاوز 14 مليون مشاهدة على منصة تويتر- يظهر درجا (سلالم) بعمر ألفي عام، داخل أحد أبرز وأقدم المعابد المصرية القديمة، وقد علق عليه ماسك مغردًا "كانت مصر القديمة مذهلة".

على إثرها، برز اسم "ماسك" و"معبد دندرة" ضمن المواضيع الأكثر تداولا في مواقع التواصل بمصر، إذ لاقى تعليق مالك تويتر رواجا واسعا، واعتبره المصريون احتفاء وإعجابا بحضارة مصر القديمة.

الممثل المصري محمد هنيدي، دعا ماسك لزيارة القاهرة، وقال في تعليق له عبر حسابه بتويتر "تعال إلى مصر يا رجل، أنا سأكون دليلك الشخصي".

وغرد الإعلامي شريف عامر قائلًا "كل شيء لا يزال هنا، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من أجهزة (تسلا) يمكن أن تستخدمها".

عدد من النشطاء طالبوا مسؤولي السياحة في مصر بأن ينتهزوا فرصة تعليق الملياردير الشهير في الترويج للسياحة، عبر دعوته -بشكل رسمي- لجولة في البلاد.

 

معبد دندرة

يقع معبد دندرة على بعد نحو 55 كيلومترا شمال الأقصر على شاطئ النيل الغربي، ويعد أحد أهم وأقدم المعابد المصرية القديمة، وأنشئ في البداية بعصر الأسرة الرابعة لـ حتحور "آلهة الحب والعطاء والرقص والموسيقى والأمومة" حسب اعتقاد قدماء المصريين.

وهو عبارة عن مجمع معابد يتكون من المعبد الرئيسي المكرس للآلهة حتحور ومعبد صغير مكرس للآلهة إيزيس والبحيرة المقدسة.

 

 

ويشتهر المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على الأسقف، وكذلك المناظر العديدة التي تصور الملوك والأباطرة وهم يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز بوجود سراديب مبنية في الجدران والأساسات.

ويرجع تاريخ بناء المعبد الحالي إلى العصر اليوناني الروماني، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، وأضاف إليه العديد من أباطرة الرومان بحيث استمرت عملية بنائه نحو 200 سنة.

ورغم أن معبد "دندرة" يعود إلى الفترة البطلمية في عصر الأسرة الرابعة، لكن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الملك "ببي الأول" من الأسرة السادسة استخدم هذا الموقع.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي