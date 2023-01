إيلون ماسك: مصر القديمة مذهلة.. ومحمد هنيدي يدعوه لزيارة البلاد ويعده بأن يكون مرشده

فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصريين بتغريدة عبر خلالها عن انبهاره الشديد بحضارتهم القديمة، مع نشره مقطع فيديو لسرداب داخل معبد دندرة بمحافظة قنا بمنطقة الصعيد (جنوب).

مقطع فيديو -الذي تجاوز 14 مليون مشاهدة على منصة تويتر- يظهر درجا (سلالم) بعمر ألفي عام، داخل أحد أبرز وأقدم المعابد المصرية القديمة، وقد علق عليه ماسك مغردًا "كانت مصر القديمة مذهلة".

على إثرها، برز اسم "ماسك" و"معبد دندرة" ضمن المواضيع الأكثر تداولا في مواقع التواصل بمصر، إذ لاقى تعليق مالك تويتر رواجا واسعا، واعتبره المصريون احتفاء وإعجابا بحضارة مصر القديمة.

الممثل المصري محمد هنيدي، دعا ماسك لزيارة القاهرة، وقال في تعليق له عبر حسابه بتويتر "تعال إلى مصر يا رجل، أنا سأكون دليلك الشخصي".

وغرد الإعلامي شريف عامر قائلًا "كل شيء لا يزال هنا، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من أجهزة (تسلا) يمكن أن تستخدمها".

