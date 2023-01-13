إيلون ماسك: مصر القديمة مذهلة.. ومحمد هنيدي يدعوه لزيارة البلاد ويعده بأن يكون مرشده

فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك المصريين بتغريدة عبر خلالها عن انبهاره الشديد بحضارتهم القديمة، مع نشره مقطع فيديو لسرداب داخل معبد دندرة بمحافظة قنا بمنطقة الصعيد (جنوب).

مقطع فيديو -الذي تجاوز 14 مليون مشاهدة على منصة تويتر- يظهر درجا (سلالم) بعمر ألفي عام، داخل أحد أبرز وأقدم المعابد المصرية القديمة، وقد علق عليه ماسك مغردًا "كانت مصر القديمة مذهلة".

Ancient Egypt was 🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2023

على إثرها، برز اسم "ماسك" و"معبد دندرة" ضمن المواضيع الأكثر تداولا في مواقع التواصل بمصر، إذ لاقى تعليق مالك تويتر رواجا واسعا، واعتبره المصريون احتفاء وإعجابا بحضارة مصر القديمة.

الممثل المصري محمد هنيدي، دعا ماسك لزيارة القاهرة، وقال في تعليق له عبر حسابه بتويتر "تعال إلى مصر يا رجل، أنا سأكون دليلك الشخصي".

Come to Egypt man, I'll be your personal guide — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 13, 2023

وغرد الإعلامي شريف عامر قائلًا "كل شيء لا يزال هنا، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من أجهزة (تسلا) يمكن أن تستخدمها".

All is still there, You can come check it out.

And We even have few teslas for you to use😉 — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) January 12, 2023

عدد من النشطاء طالبوا مسؤولي السياحة في مصر بأن ينتهزوا فرصة تعليق الملياردير الشهير في الترويج للسياحة، عبر دعوته -بشكل رسمي- لجولة في البلاد.

لو عندنا مسؤول بيفهم هيشير كلام الراجل ده ويجيبه أسبوع ع نفقة الدولة يروق عليه ويستغل شهرته والدعاية اللي ممكن يعملها لينا ونستغل قطاع السياحة شوية https://t.co/DkBTp5mVKh — غااندى 👓✨⁦ (@Ahmedhashim_14) January 13, 2023

تويتة على طبق من دهب لمسئولى السياحة و وزير السياحة وسط الأزمة الاقتصادية والدولارية اللى احنا فيها دى للترويج للسياحة 🇪🇬@TourismandAntiq https://t.co/COVyJfdhiJ — Eslam Elabd (@Eslam_Elabd156) January 12, 2023

معبد دندرة

يقع معبد دندرة على بعد نحو 55 كيلومترا شمال الأقصر على شاطئ النيل الغربي، ويعد أحد أهم وأقدم المعابد المصرية القديمة، وأنشئ في البداية بعصر الأسرة الرابعة لـ حتحور "آلهة الحب والعطاء والرقص والموسيقى والأمومة" حسب اعتقاد قدماء المصريين.

وهو عبارة عن مجمع معابد يتكون من المعبد الرئيسي المكرس للآلهة حتحور ومعبد صغير مكرس للآلهة إيزيس والبحيرة المقدسة.

ويشتهر المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على الأسقف، وكذلك المناظر العديدة التي تصور الملوك والأباطرة وهم يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز بوجود سراديب مبنية في الجدران والأساسات.

ويرجع تاريخ بناء المعبد الحالي إلى العصر اليوناني الروماني، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، وأضاف إليه العديد من أباطرة الرومان بحيث استمرت عملية بنائه نحو 200 سنة.

ورغم أن معبد "دندرة" يعود إلى الفترة البطلمية في عصر الأسرة الرابعة، لكن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الملك "ببي الأول" من الأسرة السادسة استخدم هذا الموقع.