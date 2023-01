جولة في لندن وواشنطن.. رئيس وزراء اليابان يوقع اتفاقيات دفاع مشترك وأميركا تخطط لزيادة قواتها في أوكيناوا

أعلن وزراء الخارجية والدفاع الأميركيان واليابانيان عن اتفاقيات دفاعية وتوافق في الرؤى بشأن تحديات المنطقة، واستبق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيارته لواشنطن بالتحذير من تكرار السيناريو الأوكراني في آسيا، كما وقع في لندن اتفاقية لتسريع التعاون الدفاعي والأمني ونشر قوات في البلدين.

وعقد وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، وكذا وزيرا الدفاع لويد أوستن وياسوكازو هامادا، مؤتمرا صحفيا مشتركا في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أثناء المؤتمر إن الصين تمثل تحديًا إستراتيجيًا غير مسبوق، وهي تعمل لمصالحها.

وأضاف يوشيماسا أن اليابان ترحب بعزم الولايات المتحدة على تعزيز قوتها في منطقة المحيط الهادي، وأن بلاده وافقت على الاستمرار في التشاور بشأن تطوير الوجود العسكري الأميركي على أراضيها.

وأكد يوشيماسا معارضة بلاده تصرفات الصين، وتأييدها للحفاظ على السلام في مضيق تايوان.

كما قال وزير الخارجية الياباني إن بلاده تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في المنطقة، وتؤكد التزامها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

بدوره، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تشيد بقرار اليابان بشأن مضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، مبينا أن إستراتيجية الأمن القومي اليابانية متسقة مع إستراتيجية بلاده، وتعكس التحول والتأقلم مع التحديات.

وأضاف بلينكن أننا "ملتزمون مع اليابان بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسلطة القانون، وقيادة العالم في عدد من المجالات".

وكشف وزير الدفاع الياباني عن عزم بلاده على اكتساب المزيد من أسباب القوة الدفاعية التي تشمل توجيه "ضربات مضادة".

أما وزير الدفاع الأميركي فقال إنه يؤيد بشدة قرار اليابان للحصول على قدرات تمكنها من توجيه "ضربات مضادة"، موضحا أن بلاده ستوقع اتفاقية لتطوير القدرات التكنولوجية الدفاعية مع اليابان.

وأعلن أوستن أن بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وحدة جديدة متنقّلة من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، وأضاف "بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة، التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة".

Live now! @SecBlinken holds a joint press availability with @SecDef Lloyd J. Austin III, Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi, and Japanese Defense Minister Yasukazu Hamada at the State Department. Also streaming on https://t.co/QpU68E0xEX . https://t.co/cOY6d6j9am

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني إن بلاده تستعد لمضاعفة ميزانيتها العسكرية بما يجعلها صاحبة ثالث أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2027.

وأضاف كيشيدا -في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست- أن بيئة الأمن في العالم تمر بتغيير كبير، وأن ما يحدث في أوكرانيا اليوم قد تشهده آسيا غدا.

وأكد كيشيدا أن المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن غير مقبولة، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار في تايوان مهمان للمجتمع الدولي.

وذكرت وكالة ناسا على موقعها أن رئيس الوزراء الياباني سيزور مع وفد رفيع مقر الوكالة، وأن وزيري الخارجية الأميركي والياباني سيوقعان اتفاقية لتعزيز التزام الدول بالاستكشاف السلمي والشفاف للفضاء.

The Prime Minister welcomed Japanese PM @Kishida230 to the UK today.

Signing a landmark treaty to deepen defence ties, the PM welcomed Japan's leadership of the @G7 in such unprecedented times. https://t.co/zPH7TDD2Rz

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 11, 2023