وسط توترات متصاعدة مع الصين.. تايوان تجري تدريبات إنزال مضاد للطائرات ومحاكاة لمواجهة عسكرية

أجرت القوات المسلحة التايوانية تدريبات إنزال مضاد للطائرات أمس الأربعاء في استعراض لقدراتها الدفاعية قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك وسط توترات متصاعدة وتهديدات متجددة تجاه تايوان من الصين.

وتمت محاكاة مواجهة عسكرية خلال التدريبات حيث واجهت القوات التايوانية هجوما من قبل قوات معادية عبر إنزال بطائرات مروحية، بينما أطلقت القوات التايوانية النار عليها من عربات مدرعة وطائرات مروحية هجومية.

وتأتي التدريبات الروتينية وسط تهديدات متجددة من الصين، حيث قالت وزارة الدفاع التايوانية الاثنين الماضي إنها رصدت 57 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة خلال 24 ساعة الماضية من بينها 28 طائرة حلقت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

ودانت تايوان هذه التدريبات العسكرية الثانية في المنطقة في أقل من شهر.

وتعدّ الصين تايوان الديمقراطية جزءًا من أراضيها، وفي عهد الرئيس شي جين بينغ كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان لأن حكومتها المنتخبة حاليا تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءًا من "الصين الواحدة".

وترى الصين أن زيادة عدد الطائرات الحربية، التي ترسلها باتجاه تايوان، تعود إلى "التواطؤ العسكري" للجزيرة مع الولايات المتحدة.

وقال ما شياوغوانغ، أحد المتحدثين باسم "مكتب شؤون تايوان" في الصين، أمس الأربعاء، في إفادة صحفية، إن التدريبات التي يجريها "جيش تحرير الشعب" هي تحذير نمطي ضد الاستفزاز المتزايد من جانب تايبيه، الذي أضرّ بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه يشك بشدة في أن تكون الأنشطة العسكرية الصينية المتصاعدة بالقرب من مضيق تايوان علامة على غزو وشيك للجزيرة من جانب بكين.