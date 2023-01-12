تدور معارك ضارية في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، اليوم الخميس، وتتضارب الأنباء بشأن ما أسفر عنه القتال بمدينتي سوليدار وباخموت، وفي الوقت نفسه تستمر المخاوف الأوكرانية من هجوم قد ينطلق من بيلاروسيا حليفة روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادتها اليومية، إن هجومها في دونيتسك مستمر "بنجاح". وجاء ذلك بعدما دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس إلى عدم التسرع في إعلان الانتصار بسوليدار.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف مقتل نحو 30 عسكريًّا أوكرانيًّا في هجمات على مواقع للجيش الأوكراني جنوب دونيتسك.

من جهتها، قالت قوات دونيتسك الموالية لروسيا إن "جيوبا للمقاومة" ما زالت موجودة في مدينة سوليدار.

ويأتي هذا رغم تأكيدات متكررة من قبل مجموعة فاغنر الأمنية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية بأنها سيطرت تماما على سوليدار منذ الثلاثاء، وأنها بدأت تمشيط أحيائها.

كما أفاد موقع "ريبار" العسكري الروسي بأن قوات فاغنر سيطرت بالكامل على بلدة أوبيتنويه التي كانت بمنزلة خط دفاع متقدم للجيش الأوكراني على مدينة باخموت من جهة الجنوب.

وتحاول روسيا منذ الصيف انتزاع هذا الجزء من مقاطعة دونيتسك بعدما واجهت قواتها انتكاسات كبيرة دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعلان التعبئة الجزئية لمئات آلاف جنود الاحتياط، وتوجيه عدد من الضربات الصاروخية لمنشآت الطاقة الأوكرانية.

معركة سوليدار

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوحدات المدافعة عن باخموت وسوليدار ستزود بالذخيرة وكل الاحتياجات الضرورية بسرعة ومن دون انقطاع.

وذكر أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر أن سوليدار وباخموت ما زالتا تحت سيطرة أوكرانيا، وأن "الأكاذيب الروسية تفند يوميا".

من جهته، شدد المتحدث باسم قيادة عمليات المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيرفاتي على أن سوليدار ليست تحت سيطرة القوات الروسية، لكنه قال إنها تشكل مع باخموت المجاورة أكثر الجبهات سخونة في الشرق.

وقال تشيرفاتي "أؤكد مرة أخرى أن سوليدار ليست تحت سيطرة القوات الروسية، لكن العدو الآن يوسع دائرة الهجوم ويستهدف أفدييكفا ومدن الجنوب ونحن نأخذ خياراتنا بحذر شديد".

وكذلك أكدت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن الجيش ما زال صامدا في سوليدار رغم صعوبة الوضع.

وقالت ماليار في إفادة صحفية اليوم "تتواصل المعارك الأشرس والأعنف اليوم في سوليدار". وأضافت أنه "رغم أن الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقف".

وتابعت "يحاول العدو اختراق دفاعاتنا في سوليدار ويتكبد خسائر كبيرة، المدينة مغطاة بجثث المقاتلين الروس، وهم يحاولون التقدم فوق هذه الجثث".

في الوقت نفسه، ذكرت المسؤولة الأوكرانية أن عدد الوحدات العسكرية الروسية بأوكرانيا ارتفع إلى 280 بعدما كان 250 وحدة قبل أسبوع، ورأت أن موسكو تحاول أخذ زمام "المبادرة الإستراتيجية".





وخلال الإفادة نفسها، أكد القائد العسكري أوليكسي غروموف أن الوضع في أوكرانيا ما زال صعبا وأن أعنف المواجهات تدور في الجبهة الشرقية.

وذكر غروموف أن القوات الروسية تحاول اختراق الخطوط الأوكرانية ومحاصرة قواتها.

وتحدث أيضا عن خطر آخر، قائلا إن احتمال شن هجوم من بيلاروسيا، الجارة الشمالية، على الأراضي الأوكرانية سيظل قائما طيلة هذا العام.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن معظم الصواريخ الباليستية الروسية أطلقت من أراضي بيلاروسيا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف "تستخدم أراضي بيلاروسيا باستمرار من قبل القوات الروسية لإجراء المناورات وإبقاء الطائرات ذات الأغراض الخاصة التي توفر الدعم".

وتابع قائلا "توجد اليوم مجمعات تشغيلية تكتيكية للروس على أراضي بيلاروسيا وهناك صواريخ إس 300 وإس 400، لذلك هناك تهديد من أراضي جمهورية بيلاروسيا".





قوات مشتركة في بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن وفدا -برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليغ ساليكوف- زار البلاد اليوم لتفقد الاستعداد القتالي لقوات مشتركة تتمركز هناك.

وجاءت الزيارة عقب تعيين ساليكوف أمس ليكون واحدا من 3 نواب للقائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا، وهو رئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

وقد عززت موسكو وحليفتها المقربة مينسك قواتهما المشتركة في بيلاروسيا، وتخططان لإجراء مناورات جوية مشتركة هناك بدءا من الاثنين المقبل.

وتأتي المناورات، ضمن سلسلة خطوات جعلت أوكرانيا تحذر من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا من جهة الشمال.

دبابات من بولندا

في غضون ذلك، وصف سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف قرار بولندا إرسال دبابات إلى أوكرانيا بأنه نقطة تحول مهمة.

وقال دانيلوف في مقابلة تلفزيونية "قد يكون عدد الدبابات المقرر إرسالها من بولندا قليل، فأوكرانيا بحاجة إلى أعداد أكبر من المعدات الثقيلة في الوقت الحالي وتطالب بها منذ فترة طويلة، لكن قرار بولندا في اجتماع لفيف يعد نقطة تحول".

وأوضح أن القرار "سيفتح الطريق أمام العديد من الدول لإرسال الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى أوكرانيا".

وقد أعلن رئيس بولندا أندريه دودا أن بلاده ستكون من الدول التي تزود أوكرانيا بدبابات من نوع ليوبارد (Leopard) ألمانية الصنع، وجاء ذلك عقب لقائه نظيره الأوكراني في مدينة لفيف غربي أوكرانيا أمس الأربعاء، في اجتماع ضم أيضا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، الذي أكد التزام بلاده بتقديم المساعدة الدفاعية لكييف.

وفي ملف آخر من ملفات الحرب، قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن بلادها وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى خلال محادثات تركيا.

وذكرت موسكالكوفا أن تصريحاتها السابقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق قد أسيء فهمها، موضحة أنها كانت تتحدث عن بعض الأسرى الذين جرى تبادلهم في السابق حين أشارت إلى أكثر من 40 أسيرا من الجانبين.

وقد أجرت المسؤولة الروسية محادثات في أنقرة مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر.