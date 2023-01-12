بعد محاولته الدفاع عن نجله.. استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال استهدفوا الرجل بعد محاولته الدفاع عن نجله أثناء عملية اعتقاله.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 3 بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سمير أصلان بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم قلنديا.

ونقلت وكالة صفا للأنباء عن مصادر محلية أن جنودا إسرائيليين استهدفوا أصلان بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا فجر اليوم، ثم احتجزت جثمانه وهو ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.

وقال شهود عيان إن قوة للاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وشرعت في عملية تفتيش عدد من المنازل، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الفلسطينيين الذين قذفوا قوات الاحتلال بالحجارة، في حين سمع دوي أصوات تبادل لإطلاق النار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الأربعاء عن استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 6 منذ بداية العام الجاري.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب الشاب سمامرة وأصابته بجروح حرجة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأربعاء عقب اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022 -بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين- و61 طفلا.