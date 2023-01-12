وزير العدل الأميركي يعين مستشارا خاصا للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق سرية

عيّن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أمس الخميس روبرت هارك مستشارا خاصا للتحقيق في اكتشاف وثائق سرية في منزل الرئيس جو بايدن ومكتب كان يستخدمه حين كان نائبا للرئيس في عهد إدارة باراك أوباما بين عامي 2009 و2017، في حين قال بايدن إنه يتعامل مع الوثائق السرية التي عثر عليها "بجدية".

وقال الوزير غارلاند -في مؤتمر صحفي- إن المستشار الخاص يتمتع بصلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية، وأضاف أن المستشار الخاص هارك "لن يخضع للإشراف اليومي من الوزارة، ولكنه سيمتثل للوائح.

وشغل هارك منصب المدعي السابق في ولاية ماريلاند.

وتعين وزارة العدل أحيانا مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا الحساسة سياسيا، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة الوزارة، بما في ذلك الوزير غارلاند الذي عينه بايدن. ويوجه المستشارون الخاصون أحيانا -ولكن ليس دائما- تهما جنائية.

تصريحات بايدن

وقال الرئيس جو بايدن الخميس إنه يتعامل بجدية مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب تابع له وفي منزله، وأوضح الرئيس الأميركي في حديث للصحفيين أنه يتعاون مع المراجعة التي تجريها وزارة العدل بشأن تلك المواد، مشيرا إلى أن فريق محاميه أخطر وزارة العدل فور العثور على عدد محدود من الوثائق السرية في منزله وفي مركز بن بايدن في واشنطن.

وأضاف بايدن أن فريقه القانوني اكتشف عددا قليلا من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية في منزله في ويلمنغتون، ومكتبة ملحقة بمرآبه الذي قال بايدن إنه مغلق.

وجاء الإعلان عن تعيين مستشار خاص للتحقيق في ملف العثور على وثائق سرية في منزل ومكتب بايدن بعد ساعات من كشف محامي البيت الأبيض الخميس عن أن الفريق القانوني لبايدن عثر على مجموعة ثانية من الأوراق السرية تعود إلى الفترة التي كان فيها نائبا للرئيس أوباما في مخزن بمنزله في ولاية ديلاوير.

وقال البيت الأبيض الاثنين الماضي إنه تم العثور على وثائق سرية تعود لتلك الفترة (عندما كان بايدن نائبا لأوباما) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مركز أبحاث بواشنطن.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن (80 عاما) حملة إعادة انتخابه رسميا في الأشهر المقبلة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وربما يلقي الكشف عن هذه الوثائق بظلاله على حملته.

دعوة مكارثي

وتعليقا على العثور على وثائق سرية في منزل بايدن ومكتبه، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن على الكونغرس إجراء تحقيق بشأن العثور على وثائق سرية في مقرات للرئيس بايدن. واتهم مكارثي (جمهوري) الإدارة الحالية بالتعامل مع القانون بمكيالين، حسب تعبيره.

وأضاف مكارثي "الأمر يتعلق بشخص شغل منصبا رسميا لأكثر من 40 عاما، وسبق له التعبير عن قلقه بشأن الوثائق المخزنة في مقر إقامة الرئيس ترامب. الآن نكتشف أن هذا الشخص نفسه يحتفظ بوثائق تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس متروكة في العراء".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سأل: "متى يداهم "إف بي آي" (FBI) مقرات جو بايدن الكثيرة، وحتى البيت الأبيض؟"

وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) داهموا وفتشوا مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا في أغسطس/آب 2022، وعثروا على وثائق سرية نقلت إلى المقر بعدما غادر ترامب البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن.

وعين وزير العدل الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 جاك سميث مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات الوزارة المتعلقة بتعامل الرئيس السابق ترامب مع الوثائق السرية التي عثر عليها في مقر إقامته.

وقال النائب الجمهوري مايك جونسون "هذا واضح، يمكن للجميع رؤيته (…) لماذا لم تتدخل وزارة العدل كما فعلت عند التعامل مع المزاعم الموجهة ضد الرئيس ترامب؟"