شهيد واعتقالات في أنحاء الضفة واشتباكات بنابلس بعد تسلل قوات الاحتلال للبلدة القديمة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينا استشهد اليوم الخميس وأصيب 7 آخرون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة. كذلك اعتقل 19 فلسطينيا في أنحاء الضفة خلال الساعات الماضية، بينهم 14 بمخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 3، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوزارة إن الفلسطيني عوني أصلان استشهد فجر اليوم الخميس في مخيم قلنديا جنوب رام الله أثناء حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال.

وحسب مركز قلنديا الإعلامي، فقد أصيب أصلان برصاصة في صدره بينما كان يحاول حماية نجله ومنع اعتقاله، ومنعت قوات الاحتلال الأهالي من إسعاف أصلان وتركته ينزف حتى فارق الحياة.

عملية تسلل

من ناحية أخرى، قالت مراسلة الجزيرة إن 7 فلسطينيين أصيبوا خلال عملية تسلل قام بها جنود الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين قبل انسحابها، وأن وحدات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة الغربية من البلدة القديمة، وفور اكتشافها من جانب مقاومين اندلعت اشتباكات مسلحة أرسلت قوات الاحتلال على إثرها تعزيزات عسكرية لمحيط البلدة القديمة والمحاور الرئيسة وسط المدينة.

ومنذ أشهر يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام لنابلس وبلدتها القديمة، لملاحقة جماعة "عرين الأسود" المسلحة، حيث قتل واعتقل عددا من أفرادها.

وظهرت "عرين الأسود" علنا في عرض عسكري مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.

ونفذت المجموعة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، قتل خلالها جندي إسرائيلي في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

اعتقالات

على صعيد آخر، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 19 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية في الساعات الماضية.

وأضاف أن الاعتقالات تركزت في مخيم قلنديا وفي محافظتي قلقيلية وبيت لحم والخليل وجنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة اقتحمت تلك المناطق، واعتدت على ساكنيها، واعتقلت فلسطينيين واقتادتهم إلى معسكرات تحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين، و61 طفلا.