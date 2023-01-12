حرب أوكرانيا.. الغموض يلف مصير سوليدار ومستشار لزيلينسكي: التدريب على أنظمة باتريوت الأميركية سيستمر 3 أشهر

قال المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودلياك إن تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة باتريوت التي ستحصل عليها من الولايات المتحدة وألمانيا سيستمر 3 أشهر، مؤكدا أن هذه الأنظمة ستكون عنصرا أساسيا في نظام الدفاع الجوي الأوكراني مستقبلا.

يأتي ذلك في حين لا يزال الغموض يلف مصير مدينة سوليدار الإستراتيجية بمقاطعة دونيتسك، حيث أكد مالك مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين سيطرة قواته بشكل كامل عليها، وهو ما تنفيه كييف، مشيرة إلى أن المعارك بالمدينة ما زالت مستمرة.

وقال بريغوجين -في بيان على حسابه في تليغرام- إنه تم تطهير سوليدار وتمشيطها بشكل كامل من وحدات الجيش الأوكراني.

وأضاف أنه تم إجلاء المدنيين والقضاء على القوات التي رفضت الاستسلام، مؤكدا مقتل نحو 500 من القوات الأوكرانية، وأن المدينة بأكملها مليئة بجثثهم.

وختم بريغوجين بيانه بالتأكيد على بدء عملية تمشيط للأنفاق تحت الأرض وإزالة الألغام، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي ممر إنساني للجنود الأوكرانيين من المدينة.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المحمولة جوا أطبقت الحصار على مدينة سوليدار من الشمال والجنوب، مضيفة أن قواتها تواصل القتال داخل المدينة.

في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القتال مستمر في سوليدار، وأن جبهة دونيتسك "صامدة"، على حد قوله.

كما أكد سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم قيادة عمليات المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني، أن المعارك مستمرة في المدينة الإستراتيجية، وأن الجيش الأوكراني يعمل على إعادة التوازن للخطوط الدفاعية، نافيا أي انسحاب للقوات الأوكرانية منها.

وقد دعا المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى عدم التسرع في إعلان الانتصار في سوليدار، مشيرا إلى أن هناك ديناميكية إيجابية في تقدم القوات الروسية لكن يجب انتظار الإعلانات الرسمية.





قدرات دفاعية

على صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار بلاده في زيادة قدراتها الدفاعية وتأمين كل احتياجات القوات المسلحة الروسية.

وأشار بوتين -خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة الروسية في العام الجديد- إلى ضرورة تحقيق حلول في المستقبل القريب للقضايا المتعلقة بالتنمية السيادية المستقلة، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية إن ليتوانيا تعهدت بنقل أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع عقده زيلينسكي في لفيف مع رئيس بولندا أندريه دودا ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا.

وقال الرئيس البولندي -وفق وكالة إنترفاكس الأوكرانية- إن بلاده ستكون ضمن الدول التي ستزود أوكرانيا بدبابات من نوع ليوبارد، في حين أكد رئيس ليتوانيا التزام بلاده بتقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.

كما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مهمة أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك حاجة لزيادة مستوى الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.

كما رحب ستولتنبرغ بإعلان الولايات المتحدة ودول أخرى تقديم أسلحة جديدة إلى كييف.





تعيينات

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين رئيس الأركان فاليري غيراسيموف قائدا لمجموعة القوات الروسية في أوكرانيا.

كما أعلنت الوزارة تعيين كل من قائد القوات الجوية سيرغي سوفوروكين، وقائد القوات البرية أوليغ ساليكوف، نائـبَـين لقائد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هذه التعيينات تأتي في إطار رفع مستوى قيادة القوات الروسية في أوكرانيا، وإنها ترتبط بتوسيع حجم المهام وتحسين مستوى جودة جميع أنواع الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات.

ميدانيا، أعلن مركز الدفاع الإقليمي التابع لقوات دونيتسك الموالية لروسيا، مقتل مدني وجرح اثنين آخرين في قصف أوكراني على مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وقالت القوات الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ أحياء في شمال وغرب دونيتسك، إضافة إلى مدينتي ماكييفكا وغورلوفكا وعدد من البلدات المتاخمة لخطوط القتال في محيط مدينة دونيتسك.

كما قالت الخدمة الصحفية لمالك شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، إن قواتها عثرت على جثة أحد البريطانيين المفقودين في مدينة سوليدار.

من جانبها، ذكرت الإدارة العسكرية في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا أن الروس قصفوا عموم أراضي المقاطعة الجنوبية خلال الساعات الماضية أكثر من 90 مرة، مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

وأضافت أن القصف استهدف أحياء سكنية ومستشفى الولادة في المدينة ومنشآت خاصة، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.