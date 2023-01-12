بالفيديو- سعودي يساعد متسابقين في رالي دكار بعدما علقت سيارتهم بالرمال

نشر المصور السعودي محمد الهذلي، مقطع فيديو على حسابه في تيك توك، لمواطن سعودي أثناء مساعدته لمتسابقين بعد أن علقت سيارتهم في رمال الصحراء.

ويظهر في الفيديو، مواطنا سعوديا وهو يقوم بإزاحة التراب ووضع الأحجار لمساعدة السيارة على الخروج من الرمال.

وأشاد معلقون بموقف المواطن السعودي وأخلاقه، مؤكدين أن تصرفه نابع من مضمون الثقافة العربية وكرمها.

وتشهد السعودية منافسات رالي دكار 2023، وذلك بإقامة المرحلة التاسعة، والتي انطلقت من الرياض إلى حرض، ضمن تضاريس أكثر صعوبة في صحراء الربع الخالي.

ورالي دكار 2023 هو النسخة الـ45 من رالي دكار، والرابعة على التوالي التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية، بعد أن استضافت نسخة 2020 و2021 و2022، وانطلق في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويستمر حتى 15 يناير/كانون الثاني 2023.

وانطلق رالي دكار من العاصمة الفرنسية باريس عام 1979، وصولا إلى دكار عاصمة السنغال، وفي عام 2009، انتقل إلى أميركا الجنوبية بين الأرجنتين وتشيلي حتى عام 2019، وهو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة.