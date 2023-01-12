أذربيجان تعين سفيرا لدى إسرائيل لأول مرة

عيّن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سفيرا لبلاده لدى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بعد 30 عاما من العلاقات الثنائية، وذلك وسط توتر متصاعد بين أذربيجان وإيران الجارة الكبرى من جهة الجنوب.

ووقّع علييف مرسوما رئاسيا بتعيين مختار محمدوف، وهو مسؤول مخضرم شغل مناصب في وزارتي الخارجية والتعليم، ليكون أول سفير لأذربيجان لدى إسرائيل.

ولإسرائيل سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكانت داعما عسكريا مهما لأذربيجان في السنوات الأخيرة، كما أيدت باكو دبلوماسيا في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ.

وتمد أذربيجان إسرائيل بنحو 40% من وارداتها النفطية، وقد أشاد كل من الرئيس علييف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة العلاقات بين الجانبين.

وفي ظل التوتر بين أذربيجان وإيران بسبب علاقات باكو مع إسرائيل، أقر البرلمان الأذربيجاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يمهد الطريق لفتح أول سفارة للدولة في إسرائيل، وسيكون مقرها في تل أبيب.

واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل العام الماضي بإنشاء وجود عسكري في أذربيجان وإقامة تحالف سري معها.

ورفضت باكو تلك المزاعم، لكن إيران نظمت تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدودها مع أذربيجان، وردّ علييف بالتقاط صور له مع طائرات مسيّرة "انتحارية" إسرائيلية تصنع في أذربيجان.