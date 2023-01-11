شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 6 منذ بداية العام الجاري.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة (19 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب الشاب سمامرة، وأصابته بجروح حرجة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن الشاب أبو جنيد استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي وهو في وضع حرج، قبل أن يُعلَن عن استشهاده لاحقا.

الشاب أحمد أبو جنيد، طالب الصحافة في جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس، يرقد على سرير العناية المكثفة بمستشفى رفيديا، إثر إصابته بجروح بالغة في الرأس فجر اليوم، في عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة pic.twitter.com/WW5qiiAC1H — Palestine TV – تلفزيون فلسطين (@palestinetv95) January 11, 2023

وكانت قوات الاحتلال، برفقة قوة إسرائيلية خاصة، تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، واندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

من جهتها، نقلت مراسلة الجزيرة عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي خلال الاقتحام.

"والله حكالي القدس ثمنها غالي يابا، حكالي لرويها بدمي يابا" – والد الشهيد أحمد أبو جنيد pic.twitter.com/yR86q88YTD — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) January 11, 2023

وباستشهاد سمامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري إلى 6 شهداء، بعد استشهاد الفتى عامر غازي زيتون (16 عاما) والشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) في نابلس، وفي جنين محمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما)، وكذلك الفتى آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين و61 طفلا.

"راح الغالي اللي كان يدافع عنا"..

أطفال نابلس يبكون المقاتل أحمد أبو جنيد بعد ارتقائه برصاص الاحتلال. pic.twitter.com/ocMBk81DC4 — أركــــــــــان (@ar2aan) January 11, 2023

وفي السياق ذاته، كانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين أكدت أن التحقيقات التي أجرتها في الميدان أثبتت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد".