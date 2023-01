جرحى في هجوم بسكين في محطة للقطارات بباريس والشرطة تعتقل المنفذ

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجراح طفيفة اليوم الأربعاء على يد رجل يحمل سكينا في محطة "غار دو نورد" المزدحمة في العاصمة باريس.

وقال مصدر بالشرطة -طلب عدم نشر اسمه- إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار وأصيب بجراح.

وذكر مسؤول فرنسي أن حركة المرور بالمحطة تعطلت إثر الحادث، لكنها عادت لاحقا إلى طبيعتها بعد إلقاء القبض على المهاجم وفرض طوق أمني حول المحطة.

وتعتبر محطة "غار دو نورد" في باريس محطة مركزية ومحورا للقطارات المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن وإلى شمال أوروبا.

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 11, 2023