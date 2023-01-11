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جرحى في هجوم بسكين في محطة للقطارات بباريس والشرطة تعتقل المنفذ

صور لتواجد الشرطة في موقع عملية الطعن بمحطة قطار غار دي نور بالعاصمة باريس
الشرطة تمكّنت من تحييد المهاجم في محطة غار دي نور بالعاصمة باريس (الفرنسية)
11/1/2023-|آخر تحديث: 11/1/202312:43 PM (مكة المكرمة)

قالت مصادر بالشرطة الفرنسية إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجراح طفيفة اليوم الأربعاء على يد رجل يحمل سكينا في محطة "غار دو نورد" المزدحمة في العاصمة باريس.

وقال مصدر بالشرطة -طلب عدم نشر اسمه- إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار وأصيب بجراح.

وذكر مسؤول فرنسي أن حركة المرور بالمحطة تعطلت إثر الحادث، لكنها عادت لاحقا إلى طبيعتها بعد إلقاء القبض على المهاجم وفرض طوق أمني حول المحطة.

وتعتبر محطة "غار دو نورد" في باريس محطة مركزية ومحورا للقطارات المتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن وإلى شمال أوروبا.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند