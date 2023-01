واجهت أكبر عطل منذ 20 عاما.. حركة الطيران بالولايات المتحدة تعود تدريجيا واستبعاد لوقوع هجوم

تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل أن تعلن إدارة الطيران الفدرالية استئناف الحركة تدريجيا ورفع الحظر عن إقلاع الطائرات، مشيرة إلى عدم وجود دليل على وقوع هجوم.

وأعلنت إدارة الطيران الأميركية صباح الخميس أنه لا دليل حتى الآن على وقوع هجوم سيبراني استهدف تعطيل الملاحة الجوية، وأن التحقيقات الأولية تظهر تلف أحد ملفات بيانات الإشعار الجوي.

وقالت إدارة الطيران، في بيان عبر تويتر الأربعاء، إن حركة الطيران الطبيعية بدأت تعود تدريجيا في أنحاء البلاد، وإن العمل لا يزال جاريا للوقوف على سبب هذه المشكلة.

وكانت الإدارة قد طلبت من شركات الطيران داخل البلاد وقف إقلاع كل الرحلات حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية المشكلة بأنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان، لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل. وأضاف بايدن أن إدارة الطيران لا تعرف سبب العطل حتى الآن.

وبيّن مسؤولون أميركيون أن العطل -الذي حدث ليلا بالتوقيت المحلي الأميركي- أصاب نظام تنبيه الطيارين لدى إدارة الطيران الفدرالية، وأنها اضطرت لإيقاف النظام وإعادة تشغيله. وذكر المسؤولون أن عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي سيستغرق ساعات.

ويعد نظام "نوتام" (NOTAM) نظاما رئيسيا في الملاحة الجوية، ويختص بإرسال تنبيهات لمهمات الطيران.

وتعطل النظام -مثلما حدث في الولايات المتحدة- يعني فقدان الطيارين والطواقم المعنية القدرة على تلقي التنبيهات التي تضمن مسار الرحلات وسلامة المدارج في المطارات.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير -في تغريدة على تويتر- إنه "لا توجد أدلة على هجوم إلكتروني في هذه اللحظة، ولكن الرئيس أمر وزارة النقل بأن تفتح تحقيقا شاملا في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثات منتظمة".

وكذلك صرح وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، لشبكة "سي إن إن" (CNN)، بأنه "لا يوجد حتى الآن دليل على تعرض نظام تنبيهات الطيران لهجوم إلكتروني".

We’re getting a look at what the gate area looks like here at Eppley airfield.

Hundreds of people are sitting and waiting for an update as flights across the country are grounded due to a FAA. system failure. @KETV pic.twitter.com/8GnRXEPhj4

— Jonah Gilmore (@JonahMGilmore) January 11, 2023