أخبار|النمسا

بعد سنة من وثائقي الجزيرة.. القضاء النمساوي يسقط الاتهام بالإرهاب ضد البروفيسور فريد حافظ

الدكتور فريد حافظ إغلاق الحكومة النمساوية للمساجد وإبعادها للأئمة تطبيق لسياسة تميزية جديدة تجاه الإسلام. الجزيرة نت.jpg
فريد حافظ: الأجهزة الأمنية النمساوية ربما تحركت ضد ناشطين مسلمين بتنسيق مع مخابرات أجنبية (الجزيرة)
11/1/2023

أصدرت المحكمة العليا في مدينة غراتس النمساوية قرارا قضائيا جديدا يقضي بإغلاق ملف الاتهام بالإرهاب ضد البروفيسور المعروف فريد حافظ، أستاذ العلوم السياسية النمساوي من أصل مصري.

واستند قرار المحكمة النمساوية إلى وقائع ووثائق حصرية مسربة عرضها تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم"، حمل عنوان "ليلة الاقتحام"، وبُث على شاشة الجزيرة قبل عام، وكشف بالأدلة عن اتهامات باطلة وملفقة تجاه الناشطين المسلمين في النمسا.

وكانت قد وُجهت إلى البروفيسور حافظ، مع عشرات من النشطاء المسلمين والمؤسسات الإسلامية في النمسا، تهم بالإرهاب خلال حملة شهيرة شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال الدكتور فريد حافظ إن الأجهزة الأمنية النمساوية ربما تحركت ضد ناشطين مسلمين بتنسيق مع مخابرات دول أجنبية منذ سنتين.

وأشار حافظ إلى فضل برنامج "ما خفي أعظم" في تبيان وقائع أدت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

واشتهر البروفيسور حافظ بالإشراف على إصدار التقرير السنوي عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا.

المصدر : الجزيرة