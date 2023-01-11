بعد سنة من وثائقي الجزيرة.. القضاء النمساوي يسقط الاتهام بالإرهاب ضد البروفيسور فريد حافظ

أصدرت المحكمة العليا في مدينة غراتس النمساوية قرارا قضائيا جديدا يقضي بإغلاق ملف الاتهام بالإرهاب ضد البروفيسور المعروف فريد حافظ، أستاذ العلوم السياسية النمساوي من أصل مصري.

واستند قرار المحكمة النمساوية إلى وقائع ووثائق حصرية مسربة عرضها تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم"، حمل عنوان "ليلة الاقتحام"، وبُث على شاشة الجزيرة قبل عام، وكشف بالأدلة عن اتهامات باطلة وملفقة تجاه الناشطين المسلمين في النمسا.

وكانت قد وُجهت إلى البروفيسور حافظ، مع عشرات من النشطاء المسلمين والمؤسسات الإسلامية في النمسا، تهم بالإرهاب خلال حملة شهيرة شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قال الدكتور فريد حافظ إن الأجهزة الأمنية النمساوية ربما تحركت ضد ناشطين مسلمين بتنسيق مع مخابرات دول أجنبية منذ سنتين.

وأشار حافظ إلى فضل برنامج "ما خفي أعظم" في تبيان وقائع أدت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

واشتهر البروفيسور حافظ بالإشراف على إصدار التقرير السنوي عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا.