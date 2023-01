كشفت إحدى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع السيارات في أفغانستان، عن أول سيارة رياضية محلية، صممها مهندس أفغاني بعد رحلة تصنيع وتجميع استمرت 5 أعوام.

وقال المهندس الأفغاني محمد رضا محمدي، الذي أشرف على تصنيع السيارة، إن العمال لم يتقاضوا مرتبات طوال مدة تصنيع السيارة.

وأشار أحمدي إلى أن عمليات التصنيع تكلفت نحو 50 ألف دولار، معربا عن أمنياته في تصنيع المزيد من السيارات وإنتاجها.

وشارك قادة حركة طالبان، في حفل إزاحة الستار عن السيارة في العاصمة الأفغانية كابل، ونشروا صورا ومقاطع فيديو من الحفل، ودعوا إلى تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الابتكار والتصنيع بالبلاد.

وكان صانع محتوى يدعى إبراهيم، ويحمل الجنسية السعودية والأفغانية، قد زار معمل تصميم السيارة، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصور فيديو من المكان، عرض خلاله شرحًا مفصّلًا عن السيارة، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل.

وأضاف مصمم السيارة، أنه يخطط لعرض السيارة الأفغانية، في معرض جنيف للسيارات، الذي تستضيفه دولة قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، نداء محمد نديم "صممت السيارة في مركز الابتكار التابع لهيئة التعليم التقني والمهني لدعم الشباب المبتكرين"، لافتًا إلى أنّ "هناك مشاريع أخرى قيد الإنشاء".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تعليق على مقطع الفيديو، الذي شاركه عبر حسابه على تويتر "رأينا السيارة التي صممها المهندس محمد رضا محمدي وشاركنا في اللقاء الذي عقده التلفزيون الوطني في باغ بابار".

وأضاف "أود أن أشكر إدارة التعليم المهني، تحت مظلتها، تم تزويد النخبة في البلاد بخدمات قيمة".

Unveiling ceremony of a car made by an Afghan engineer M. Raza Mohammadi. All qualified Afghan youths should rise to the occasion to play their innovative role in the reconstruction and development of Afghanistan. pic.twitter.com/gScHaBf7mp

