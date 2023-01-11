أميركا تمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا والصحة العالمية توصي بارتداء الكمامة في الرحلات الطويلة

مددت وزارة الصحة الأميركية اليوم الأربعاء حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة "كوفيد-19″، مما يسمح لملايين الأميركيين بالاستمرار في الحصول على فحوص ولقاحات وعلاجات بالمجان. في حين أوصى مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بضرورة فرض ارتداء الكمامة على ركاب الرحلات الجوية الطويلة.

وأُعلنت حالة الطوارئ الصحية في الولايات المتحدة الأميركية أول مرة في يناير/كانون الثاني 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا، وكانت تُمدد كل 3 أشهر منذ ذلك الحين. كما كان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.

وأدت زيادة توفر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، حيث كان يموت 3 آلاف أميركي كل يوم.

وما زال المئات يموتون يوميا بسبب كورونا في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت أحدث بيانات للمراكز ارتفاع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة، مع تسجيل حوالي 390 وفاة مرتبطة بالفيروس يوميا.





ارتداء الكمامة

من ناحية أخرى، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة إن المتحور "إكس بي بي 1.5" (XBB 1.5) أسرع نقلا للعدوى من السلالة "أوميكرون" (Omicron).

ولم يتضح بعد ما إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات.

ويقول الخبراء إن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة.





رفض صيني للاتهامات

وفي السياق، رفضت الصين اتهامات واشنطن والغرب لها بفقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، واعتبرت ذلك "مجرد تكهنات".

وقال سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي -في مقابلة مع وكالة "تاس" (TASS) الروسية- إن "إجراءات بلاده الجديدة لمكافحة فيروس كورونا حظيت بدعم واعتراف على نطاق واسع بين أعضاء المجتمع الدولي".

وأضاف أن هناك قوى معينة "ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم الغربي بشكل عام، تتغاضى عن المعجزة الصينية في مكافحة الوباء"، متكهنة بأن الصين "تفقد السيطرة على الوباء"، وساعية إلى "تشويه تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 الخاصة بنا".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت اليوم الأربعاء بأنها تعمل مع الصين من أجل التصدي لاحتمالات تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 مجددا مع سفر الصينيين للاحتفال بالعام القمري الجديد، لكن نقص البيانات يمثل تحديا أمام هذا المسعى.