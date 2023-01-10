وقعا اتفاقية مشتركة.. الناتو والاتحاد الأوروبي يلتزمان بدعم كييف

وقّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- إعلانا للتعاون والتنسيق، يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو -في بيان مشترك- التزامهما بالدعم الكامل لأوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن الطرفين سيعززان التعاون في مجالات الأمن في أوروبا، وسيكرّسان الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة.

من جهته، ذكر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الاتفاق يهدف إلى تقوية الشراكة بين الطرفين على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا، بحسب وصفه.

وقال ستولتنبرغ "نريد رفع التعاون إلى آفاق جديدة، ولدينا كثير من القيم والأهداف التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن "النظام الروسي يريد أوروبا مختلفة والتحكم بجيرانه ويرى في الديمقراطية خطرا عليه".

واعتبر الأمين العام للناتو أن روسيا تريد تهديد وحدة أمن أوروبا، وقال "هذا لن يحدث"، داعيا إلى عدم الاستهانة بقوتها، وشدد على أن "الأنظمة السلطوية تهدد قيمنا من خلال التسلح ونشر الأفكار الهدامة ودعم الجماعات المتطرفة"، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنهم يعملون على الاستجابة للأزمات عبر تدريبات كثيرة وتحركات عسكرية لردع الهجمات، وأكدت مواصلة ممارسة الضغوط على الكرملين وفرض عقوبات على الدول الداعمة له.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاق أن دول الاتحاد الاوروبي ستعزز التعاون في مواجهة التكنولوجيا المدمرة.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الطرفين اتفقا على مزيد من الاستثمارات في مجال الدفاع، مؤكدا أن أوروبا أقوى تؤدي إلى ناتو أقوى.