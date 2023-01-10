وسط حماية مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بأنحاء الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، فيما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 فلسطينيين اعتقلوا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، و5 في مدينة القدس المحتلة، وآخرين من مناطق جنين ورام الله والخليل ونابلس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين لمعسكرات للتحقيق معهم بتهمة المقاومة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه".

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية، "نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين"، لافتة إلى أن "شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

وأشارت إلى أن "المقدسيين يواصلون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في المسجد الأقصى؛ لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل".





اعتصام

على صعيد آخر، نظمت مؤسسات حقوقية وأهالي أسرى اعتصاما أمام مقرّ بعثة الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة برام الله، للتنديد بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، كان آخرها نقل أكثر من 70 أسيرا من سجن هداريم شمال تل أبيب إلى سجن نفحة الصحراوي.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بعثة الصليب الأحمر بالمساهمة في وقف تلك الإجراءات التي بدأت حكومة اليمين المتطرف بمحاولة تطبيقها.

وكان الأسرى قد هددوا بإضراب مفتوح حال تطبيق هذه الإجراءات.