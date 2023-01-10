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واشنطن.. وزارة العدل تراجع وثائق يحتمل كونها سرية وجدت بمكتب بايدن قبل رئاسته

U.S. President Biden speaks about the U.S.-Mexico border during remarks at the White House in Washington
بايدن أثناء إلقائه كلمة في البيت الأبيض مؤخرا (رويترز)
10/1/2023

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيت الأبيض قوله إن وزارة العدل الأميركية تراجع مجموعة من الوثائق يحتمل أن تكون سرية تم العثور عليها في مكتب كان يتبع للرئيس جو بايدن في العاصمة واشنطن، قبيل تسلم مهامه رئيسا للبلاد.

وأوضح ريتشارد ساوبر المستشار الخاص لبايدن أن الوثائق تحمل وسم "السرية" ووقعت بين أيدي محامي الرئيس الحالي عند إخلاء مكتبه، بعد انتهاء ولايته نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2017.

وأضاف المستشار أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أُبلغت فورا وسُلمت لها الوثائق في اليوم الموالي.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الجمهوري الجديد لمجلس النواب كيفن مكارثي وصفه العثور على وثائق سرية بمكتب كان تابعا لبايدن بأنه أمر مقلق جدا.

وأضاف مكارثي متهكما "كانت هذه الوثائق السرية بحوزة بايدن، فماذا قال حينها عن الرئيس الآخر الذي كانت لديه مستندات تلفّها السرية؟"، في إشارة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أبدى رئيس مجلس النواب تعجبه من الادعاء بأن الواقعة مختلفة لأن المحامين سلموا الوثائق فورا إلى الجهات المختصة، متسائلا عن حقيقة العثور على الوثائق بعد مضي كل هذه السنوات.

المصدر : وكالات