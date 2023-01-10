مطالبات باستقالة رئيسة البلاد.. مقتل 17 على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة جنوب بيرو

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في جنوب شرقي بيرو أمس الاثنين في صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للرئيسة دينا بولوارتي حاولوا اقتحام أحد مطارات البلاد، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقال مصدر في مكتب أمين المظالم المحلي (طلب عدم نشر اسمه) إنه "تأكد لنا مقتل 17 شخصا في بونو خلال اشتباكات دارت اليوم مع قوات إنفاذ القانون في محيط مطار خولياكا" بمنطقة إيمارا الواقعة في مقاطعة بونو التي تقطنها أغلبية من السكان الأصليين.

وكان نيفاردو إنريكيز بارياليس منسق مكتب أمين المظالم في المدينة قال في وقت سابق إنه "لغاية الآن هناك 12 قتيلا في المشرحة سقطوا نتيجة الاشتباكات في خولياكا".

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيلو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر/كانون الأول الماضي ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.

وبولوارتي هي سادس شخصية تتولى الرئاسة خلال 5 أعوام في بلد يشهد أزمة سياسية مزمنة تشوبها اتهامات بالفساد.

ويطالب المحتجون باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات فورا.

ورضخت السلطات جزئيا لمطالب المتظاهرين، إذ قررت تقريب موعد الانتخابات من 2026 إلى أبريل/نيسان 2024.

ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري إضرابا مفتوحا.