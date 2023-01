قتال "وحشي وشرس".. معركة حاسمة شرقي أوكرانيا وموسكو تكشف خطط تطوير ترسانتها العسكرية

أفادت تقارير غربية وروسية الثلاثاء بأن قتالا شرسا يدور في مدينة سوليدار بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وسط أنباء عن تقدم كبير للقوات الروسية الساعية لحسم المعركة الرامية للسيطرة على مدينة باخموت المجاورة، في حين قالت موسكو إنها ستواصل تطوير الثالوث النووي خلال العام الجاري.

فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة سيطرت على معظم مدينة سوليدار بعد التقدم الذي أحرزته في الأيام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أنها تسعى على الأرجح لتطويق باخموت من الشمال.

وأضافت الوزارة في تقريرها الاستخباري اليومي بشأن التطورات في أوكرانيا، أن جزءا من المعارك يهدف للسيطرة على مدخل منجم ملح قديم في سوليدار، لأن أنفاقه تمر تحت خط الجبهة وقد تستخدم للتسلل خلف خطوط العدو.

لكن وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أنه ليس هناك خطر بأن تطوّق روسيا باخموت على الفور، لأن الجيش الأوكراني يملك ما وصفتها بدفاعات مستقرة جدا ويسيطر على طرق إمدادات عدة بالمنطقة.

بدورها، رجحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن يكون هناك جزء كبير من سوليدار تحت سيطرة الروس، مشيرا إلى أن قتالا شديدا ووحشيا يحدث على محاور سوليدار وباخموت بمنطقة دونيتسك التي تسيطر روسيا على أجزاء منها.

وكان الجيش الأوكراني أكد أن سوليدار لا تزال تحت سيطرته، نافيا تصريحات روسية عن سقوط أجزاء منها.

ومع ذلك أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع في سوليدار بالغ الصعوبة، مؤكدا أنها ومدينة باخموت القريبة منها لا تزالان صامدتين أمام الهجمات الروسية المتكررة.

