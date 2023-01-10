زيارة مفاجئة لوزيرة ألمانية قرب خط النار بشرق أوكرانيا

قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا) بالقرب من خطوط القتال الأمامية في إقليم دونباس، ووعدت بإرسال أسلحة إضافية إلى كييف.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن بيربوك هي أول عضو في مجلس الوزراء الألماني يتفقد المنطقة بشكل مباشر.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بزيارة لكييف، هي الأولى من نوعها منذ بدء روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزيرة الألمانية إنها زارت خاركيف للاطلاع على الوضع في المدينة والتحدث مع السكان الذين يعانون من الحرب.

وأضافت أن هذه المدينة هي "رمز الجنون المطلق للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وفق تعبيرها.

برفقة نظيرها الأوكراني

وتجولت بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في شوارع المدينة وعاينت الدمار الذي خلّفه القصف الروسي.

وعبّر كوليبا عن ثقته بأن المزيد من المساعدات العسكرية الألمانية ستصل إلى أوكرانيا.

وكانت برلين قدمت مساعدات عسكرية لكييف التي تسعى كذلك للحصول على دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع.

يذكر أن الجيش الأوكراني استعاد معظم مقاطعة خاركيف من القوات الروسية إثر هجوم مضاد في سبتمبر/أيلول الماضي.