منظمة الصحة العالمية: لا نتوقع تأثيرا كبيرا لازدياد إصابات كورونا في الصين على أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية -اليوم الثلاثاء- إنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي، قال مدير أوروبا بالمنظمة هانز كلوج "لا يُتوقع أن تؤثر الزيادة الحالية لعدد الإصابات في الصين بشكل كبير على الوضع الوبائي بالمنطقة الأوروبية الوقت الحالي".

ودعا كلوج إلى أن تكون قيود السفر الاحترازية التي تتخذها الدول "علمية ومتناسبة وغير تمييزية".

يُشار إلى أن هناك تقارير أفادت بحدوث ارتفاع مضطرد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الصيني خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن قررت السلطات رسميا إنهاء سياسة "صفر كوفيد".

وطبقا لهذا القرار، فلن تضطر الرحلات الدولية المتجهة للصين إلى الدخول عبر نقاط كانت محددة سابقا، لكن يتعين على القادمين إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا خلال يومين قبل موعد الوصول.