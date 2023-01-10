رقم قياسي.. بلجيكا تضبط أضخم كمية من الكوكايين عام 2022

أعلنت الجمارك في بلجيكا -اليوم الثلاثاء- أن السلطات ضبطت العام الماضي نحو 110 أطنان من الكوكايين في ميناء أنتويرب الذي يعد البوابة الأولى لتهريب هذا المخدر إلى أوروبا من أميركا اللاتينية.

وتعد هذه الكميات المصادرة قياسية، فلأول مرة تتجاوز 100 طن، علما بأنه تم ضبط نحو 90 طنا من الكوكايين في الميناء نفسه عام 2021.

وتم الإعلان عن حصيلة عام 2022 خلال أول إعلان مشترك للسلطات في بلجيكا وهولندا عن حصيلة المضبوطات السنوية من المخدرات في البلدين.

وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم ووزيرة الخارجية الهولندية أوكي دي فريس -خلال مؤتمر صحفي مشترك- إن سلطات الجمارك في البلدين ضبطت في الجملة 160 طنا العام الماضي.

وفي ميناء روتردام الهولندي، وهو مدخل رئيسي آخر لتهريب المخدرات إلى أوروبا، تراجعت كميات الكوكايين المضبوطة العام الماضي إلى 52.5 طنا مقارنة بنحو 70 طنا عام 2021، وفق ما ورد في الإعلان المشترك.

الذكاء الاصطناعي لتعقب الحاويات

وشدد الوزيران البلجيكي والهولندي على التعاون المكثف بين البلدين في مكافحة عمليات تهريب المخدرات، مشيرين إلى أن استثمارات السنوات القليلة المقبلة ستركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، والكشف عن المواد الكيميائية، وتعقب الحاويات.

وفي إطار التعاون الثنائي، تتدخل فرق من الغواصين الهولنديين في ميناء أنتويرب لتفقد مخابئ محتملة في هياكل السفن تحت خط الماء.

وستوظف الحكومة البلجيكية 100 من عناصر الجمارك وتشتري معدات مسح جديدة لتعزيز عمليات المراقبة في ميناء أنتويرب، وتم الإعلان عن استثمار في تلك المعدات بقيمة 70 مليون يورو.

وفي أميركا اللاتينية، تعد بنما وكولومبيا والإكوادور البلدان الثلاثة الرئيسية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.