اعتمدته ضمن الزي الرسمي.. الحجاب على متن الخطوط البريطانية والمنصات تتفاعل

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية مؤخرا عن تصميم جديد لزي طاقمها الموحد. أما الجديد على التصميم فهو الحجاب والسترة الطويلة التي قد تصل للركبة.

ويعتبر لباس طاقم الضيافة في الطائرة من أهم العناصر التسويق لشركات الطيران لأنه الهوية البصرية للمؤسسة. ومؤخرًا أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (British airways) عن تصميم جديد لزي طاقمها الموحد بعد 20 عاما من على التصميم السابق.

ويناسب التصميم الجديد راحة الطاقم وفق اختيارهم بمقاسات وقصات مختلفة، حيث تستطيع المضيفات ارتداء الفستان أو التنورة أو البنطال، كما سيرتدي الطاقم بدلة للنساء من قطعة واحدة في منتصف العام، أما الجديد على التصميم فهو الحجاب والسترة الطويلة التي قد تصل للركبة.

ورصدت حلقة (2023/1/10) من برنامج "شبكات" ردود الفعل على المنصات التي رحبت بالتصميم الجديد للخطوط الجوية البريطانية، إذ وصفت ريما في تدوينة على فيسبوك ما حدث بالخطوة الجيدة فكتبت "خطوة جيدة للمحجبات الراغبات بالعمل كمضيفات. أتمنى لو بقية الشركات تأخذ مثل هذه الخطوة".

بدوره، أكد فؤاد في تغريدة على تويتر أن التصميم الجديد حق للمضيفات من قبل، وقال: "خطوة جميلة لكنها حرية وحق مش (لا) تسامح. هيك (هكذا) المفروض يكون الوضع الطبيعي لكن للأسف بعض الدول سلبت هذا الحق".

وترى بسمة أن التصميم الجديد دليل على التنوع وتقبل الآخر، وكتبت "هذا دليل على التنوع وتقبل الآخر، ورفض لكل النظريات التي تحرم الحجاب في أماكن العمل".

أما نينا فلم تعر الأمر أي اهتمام وشددت على أهمية مستوى الخدمة والنظافة، وقالت: "صراحة لا يهمني لباس المضيفة وماذا ترتدي، ما يهم هو مستوى الخدمة والنظافة واحترام المسافرين".

في المقابل، اعتبر فادي عزوز أن دخول الحجاب هو إقحام للرموز الدينية، وغرد: "لا أرى ضرورة من ارتداء الحجاب في أعمال كهذه ويجب عدم إقحام الرموز الدينية في شركات الطيران لأنها متنوعة وتحمل ركابًا من عرقيات وأديان مختلفة لذلك يجب الحياد".