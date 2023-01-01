2022 الأكثر دموية وتنكيلا.. إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني بينهم 882 طفلا و172 امرأة

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني خلال العام الماضي من بينهم 882 طفلا و172 امرأة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، ومؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ومركز وادي حلوة-القدس.

وقال التقرير "إن عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة".

وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه "في بعض الحالات استخدمت إسرائيل أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم وأصدقاء لهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم".

وذكر تقرير مؤسسات الأسرى أن "عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022 يبلغ 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة و150 طفلا وقرابة 850 معتقلا إداريا، بينهم 7 أطفال وامرأتان و15 صحيفا"، علما بأن عدد المعتقلين الإداريين كان مطلع العام الماضي 500 معتقل.

وتابع التقرير "عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

الأسرى القدامى





وأوضح التقرير أن "من بين الأسرى 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم الأسرى القدامى".

وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما "الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري".

وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي "أصدر الاحتلال 2409 أوامر اعتقال إدارية".

وتعتقل إسرائيل فلسطينيين من غزة خلال تنقلهم عبر الحواجز إلى إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة أو الصيادين من القطاع في عرض البحر.