وكالة فارس: مسيّرة إيرانية تطرد طائرة استطلاع أجنبية أثناء مناورات "ذو الفقار"

قالت وكالة فارس للأنباء إن الجيش الإيراني أطلق طائرة مسيرة لتحذير طائرة استطلاع أجنبية كانت تحاول الاقتراب من منطقة مناورات عسكرية على ساحل الخليج، وفقا للوكالة.

وذكرت الوكالة أمس السبت أن "طائرة استخبارات مأهولة من طراز بي-8 (P-8) تابعة لقوات من خارج المنطقة، حاولت تقليل ارتفاع تحليقها لجمع معلومات أكثر دقة من منطقة التدريبات، أُجبرت خلال التدريبات على مغادرة المنطقة بعد أن أطلق سلاح الدفاع الجوي (الإيراني) طائرة مسيرة من طراز كرار".

من جهتها، أشارت وكالة رويترز إلى أن القوات الإيرانية واجهت مرارا وقائع مماثلة مع القوات الأميركية في الخليج.

وقالت الوكالة إن الخارجية الأميركية أحالت أسئلة وردت إليها بشأن الحادثة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) التي أحجمت عن التعليق.

وقد بدأ الجيش الإيراني، أول أمس الجمعة، مناورات "ذو الفقار 1401" لتعزيز الجاهزية القتالية، بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية.

وقال العميد علي رضا شيخ إن هذه المناورات التي تأتي ضمن برنامج التدريب السنوي للجيش الإيراني تجري في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد وشرق مضيق هرمز إلى شمالي المحيط الهندي.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أمس السبت أن طائرات مسيرة هجومية شاركت في التدريبات بالقرب من خليج عمان ومضيق هرمز.