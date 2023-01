نشرت فيديو للحادثة.. منظمات إسلامية تستنكر محاولة الاعتداء على مسجد بمدينة مونتريال الكندية

نشر المنتدى الإسلامي الكندي أمس السبت عبر قنواته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يحاول الاعتداء على المركز الإسلامي في بلدة فيردو بمدينة مونتريال الكندية أول أمس أثناء صلاة الجمعة.

ويظهر في الفيديو المنشور شخص يتحدث بشكل حاد مع شخصين متوجهان للمسجد، وبعدما دخلا إلى المسجد حاول مسرعًا اللحاق بهما ودخول المسجد، إلا أنهما منعاه، وكما يظهر في الفيديو، واصل حديثه بنبرة حادة.

وأصدر المنتدى بيانا قويا يشجب فيه الواقعة، وندد بالاعتداء الذي وصفه بأنه حدث في ظل وجود عناصر من شرطة مونتريال.

وقال في بيانه إن الرجل وجه شتائم للدين الإسلامي ورسوله الكريم، فضلا عن التلفظ بتهديدات ضد المسجد والمصلين الموجودين فيه.

We are aware of the incident and are in contact with @MACNational. We stand in solidarity against all forms of violence and Islamophobia, and while we wait for a completed police investigation, we are deeply concerned and shocked by the incident. https://t.co/HZyEzM6kLu

— NCCM (@nccm) January 1, 2023