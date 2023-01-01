قتلى وجرحى في تفجير قرب المطار العسكري بالعاصمة الأفغانية كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد عن وقوع انفجار أمام المطار العسكري في العاصمة كابل، أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وقال مصدر حكومي أفغاني للجزيرة إن عدد ضحايا التفجير ارتفع إلى 14 قتيلا و18جريحا.

وأفاد مراسل الجزيرة أن شخصا فجّر نفسه عبر دراجة نارية، مشيرا إلى أن المطار يقع في منطقة حساسة، حيث يبعد حوالي 400 متر عن وزارة الداخلية الأفغانية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقع تفجير آخر استهدف مسجدا داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سقط 23 قتيلا و30 جريحا في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

كما أسفر هجوم استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات استهدفت مساجد بعضها للشيعة، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من تلك التفجيرات.