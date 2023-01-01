قرار منتظر بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك "يقسم الأميركيين"

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) إن شركة "ميتا" تستعد لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستسمح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستغرام، وهو أكثر قرارات الشركة "إثارة للاستقطاب" منذ إنشائها، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الشركة شكلت مجموعة عمل للتركيز على هذه المسألة، كما أفادت بأن القرار سيكون أكبر اختبار لرئيس الشؤون العالمية في شركة "ميتا"، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليغ، الذي يشرف على هذه المسألة.

وكانت "ميتا" قد أوقفت حسابات ترامب على منصاتها بدعوى تحريضه على العنف بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت الشركة بادئ الأمر إنها ستتخذ قرارها بشأن السماح بعودة ترامب بحلول السابع من يناير/كانون الثاني 2023، لكن "فايننشال تايمز" نقلت عن مصدر مطلع على المشاورات الجارية أن من المتوقع إعلان القرار في تاريخ لاحق خلال الشهر نفسه، ورأت الصحيفة أن القرار سيثير الانقسام بين الأميركيين.