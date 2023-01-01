عودة الجدل بشأن مدونة الأسرة في المغرب.. ناشط يدعو لعدم الزواج من الموظفات والردود تنهال عليه

عاد إلى الواجهة الجدل بشأن تعديل بعض مواد مدونة الأسرة المغربية التي هي بمثابة قانون الأحوال الشخصية في بقية البلدان، وقد شهدت المنصات المغربية آراء وتعليقات مختلفة حول هذه القضية.

وانطلقت شائعات تفيد بأن التعديل سيتضمن نصا يجرم تعدد الزوجات قدمته كمقترح جمعيات نسائية مغربية إلى وزارة العدل.

في المقابل، طرح الناشط في المجال الخيري إلياس الخريصي المعروف بـ"الشيخ سار" دعوة عبر مجموعة مغلقة على فيسبوك تدعو إلى عدم الزواج من المغربيات الموظفات بدعوى انشغالهن بالوظيفة عن واجباتهن كزوجات وأمهات وربات منزل.

وفي أيام قليلة انضم الآلاف إلى المجموعة التي واجهت في الوقت نفسه هجوما كبيرا، وقام آخرون بتدشين مجموعات مضادة حتى حذفت، وقال صاحبها إنه تفرغ للعمل الخيري، لكن الجدل لم ينته.

كما نشر نشطاء آراء مخالفة لدعوة الشيخ سار، وأكدوا أن من حق المرأة العمل في كل المجالات، ولا يحق لأي شخص التحريض عليها.

ورصدت حلقة (2023/1/1) من برنامج "شبكات" الجدل في المنصات المغربية، حيث اعتبرت سارة تيا الحديث ضمن ما سمتها حساسية الذكور ضد الموظفات، فكتبت "كنظن (أظن) أن حساسية بعض الذكور من الموظفة هو توفرها (حصولها) على وظيفة حرم منها، خايفين من اكتساح النساء سوق الشغل وتوفرهن على فرص عمل أكثر من الرجال".

فيما طالبت ناجية إت باحترام المرأة العاملة لأن منها الأم والطبيبة والمعلمة، فقالت "اعلموا أن الموظفة التي تهاجمونها قد تكون أمكم أو أختكم، تأكدوا أنها على أياديها خرجتم للوجود: طبيبة أو ممرضة، وعلى أياديها تتلمذتم: مدرسة، أستاذة، دكتورة جامعية".

أما منعم زياد فأكد أن لكل شخص الحرية الكاملة ممن يتزوج، فغرد "الزواج واختيارات كل فرد، فالزواج أو عدم الزواج ماشي (ليس) شأن جماعي، وبالتالي لا معنى لأن تدير مجموعة وتسميها "مغاربة ضد الزواج بالموظفات"، بغيتي (تريد) أنت تتزوج بامرأة ماشي (ليست) موظفة شغلك هذاك، إحنا مالنا؟".

وترك محجوب سيماح أمر عمل المرأة للتفاهم بين الزوجين، فكتب "ماشي (ليس) عيب المرأة تخدم، وماشي عيب تجلس في دار تربي أولادها، المهم هو يكون الزوجان متفقين على جميع الحالات دون أن يتسبب جلوسها أو خروجها للعمل في فساد الأسرة".

وأظهر نبيل التميمي الشباني غضبه من حديث الشيخ سار، وطالبه بتمثيل نفسه في الكلام فقال "تكلم عن نفسك، أمي اشتغلت 40 سنة، ربت لوحدها 5 أولاد، كلهم حاصلون على شهادات جامعية، كلهم يشتغلون، ولا واحد فيهم ابتلي لا بالخمر ولا التدخين ولا القمار".

وبحسب البنك الدولي، تبلغ نسبة النساء العاملات 21% من إجمالي القوة العاملة في المغرب في عام 2018.